По предварительным данным жертв в результате ракетных ударов по нефтебазе в Луцке нет, - глава ОВА

Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает " Еспресо. TV ".

"По информации военных, ракета была выпущена со стороны республики Беларусь. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие", - сказал Погуляйко.

Также некоторые СМИ отметили , что ракета летела на низкой высоте, поэтому радарам ее не удалось зафиксировать.

Напомним , в Луцке и области прогремели взрывы

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