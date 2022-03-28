По предварительным данным жертв в результате ракетных ударов по нефтебазе в Луцке нет, - глава ОВА
Сейчас на месте работают спасатели
Об этом сообщил глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко, передает " Еспресо. TV ".
"По информации военных, ракета была выпущена со стороны республики Беларусь. Ситуация контролируемая, сохраняем спокойствие", - сказал Погуляйко.
Также некоторые СМИ отметили , что ракета летела на низкой высоте, поэтому радарам ее не удалось зафиксировать.
- Напомним , в Луцке и области прогремели взрывы
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