По предварительным данным, в авиакатастрофе под Иркутском было 2 украинца – пресс-секретарь МИД

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.



"По предварительной информации, в составе разбившегося возле Иркутска экипажа АН-12 были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы", - написал Николенко.



Белорусский грузовой рейс летел из Якутска в Иркутск. Погибли 5 человек. Точное количество членов экипажа пока неизвестно.