По предварительным данным, в авиакатастрофе под Иркутском было 2 украинца – пресс-секретарь МИД
По предварительным данным, на борту разбившегося в России белорусского самолета АН-12 были 2 украинца
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.
"По предварительной информации, в составе разбившегося возле Иркутска экипажа АН-12 были 2 украинца. Консульство в Новосибирске установило связь с МЧС РФ, ожидает результаты идентификации жертв, выясняет обстоятельства катастрофы", - написал Николенко.
Белорусский грузовой рейс летел из Якутска в Иркутск. Погибли 5 человек. Точное количество членов экипажа пока неизвестно.
- Как сообщалось ранее, в России возле Иркутска разбился самолет Ан-12.
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