По политическому значению как Бахмут: Згурец назвал направления, где РФ предположительно продолжит бои
Враг пытается накапливать силы вокруг Авдеевки. Это направление для РФ имеет политическое значение, как в свое время имел Бахмут. Вероятно, оккупанты будут продолжать боевые действия вокруг Авдеевки
Об этом рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо".
"Враг сейчас использует авиацию и артиллерию, чтобы повлиять на отбившие врага войска ВСУ. Оккупанты пытаются сейчас накапливать силы и скорее всего будут продолжать боевые действия вокруг Авдеевки", - отметил Згурец.
По его словам, сейчас на линии фронта действия вокруг Авдеевки и Купянска выходят на первый план.
"Вокруг Авдеевки ВСУ нанесли значительные потери противнику в живой силе, до 3 тыс. погибших и раненых. Также кафиры потеряли около 300 единиц бронетехники. Анализируя сведение Генштаба ВСУ, видим, что враг проводил боевые действия вокруг Авдеевки и Марьи. столкновений произошло за минувшие сутки. Это почти половина боевых столкновений по всей линии фронта за прошедшие 24 часа", - подчеркнул директор информационно-консалтинговой компании Defense Express.
Вокруг Купянского враг и дальше пытается каким-то образом влиять на оборону ВСУ и попытаться выйти к Купянск-Узловому, говорит Згурец.
"Эти попытки уже предпринимались несколько раз в течение этого года и думаю, что и в этот раз особых успехов у противника не будет. Сейчас погода становится хуже и использовать дроны, авиацию, наземную технику становится сложнее. Поэтому в любом случае у врага есть короткое окно" возможностей для того, чтобы попытаться проводить наступательные действия в этом направлении", - считает эксперт.
Сергей Згурец рассказал о подходе к наступательным операциям оккупантов и политических приоритетах РФ.
"Россияне считают, что им удалось остановить продвижение наших войск на юге и таким образом они могут использовать резервы для давления на других направлениях. В РФ стремятся создать предпосылки для такого нарратива: "сколько бы техники Запад ни предоставлял Украине, мы все равно это сдержали и сейчас переходим наступательных действий". Думаю, что сейчас этот нарратив будет доминирующим в российском информационном пространстве", - сообщил Згурец.
Он отметил, что на юге есть определенные успехи ВСУ к западу от Вербового.
"Есть определенные успехи западнее Вербового. Но понимаем, что сейчас плотность российской обороны на этом участке значительна и вопрос в активной работе нашей артиллерии, расширение плацдарма для наступления вокруг Роботиного и Вербового с последующим движением в сторону Токмака. Эту задачу никто не отменял" , – заявил Згурец.
Он считает, что ВСУ ищут все возможности для продолжения этих действий максимально эффективным способом с минимальными потерями для личного состава украинской стороны.
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11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.
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Генштаб сообщил , что на Авдеевском направлении ВСУ отбили 10 атак врага в районе Авдеевки и еще 8 атак в районах восточнее Степного и юго-восточнее Северного Донецкой области.
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Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил , что российские террористы бросили до 2 тыс. личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки.
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12 октября эксперты Института изучения войны (ISW) назвали истинные причины наступления россиян на Авдеевку.
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Виталий Барабаш также отметил , что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, проводит безуспешные штурмовые действия.
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13 октября стало известно, что за три дня российские войска захватили 4,52 квадратных километра территории по разным направлениям возле Авдеевки. оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.
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15 сентября оккупанты на Авдеевском направлении при поддержке авиации вели безуспешные штурмовые действия в районах Авдеевки, Керамика, Степного, Тоненького и Северного Донецкой области.
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16 октября в отчете Института изучения войны отметили, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, отметил, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение
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