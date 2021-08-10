По подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Товмасяна внесли 3 млн грн залога
10 августа по Артура Товмасян, которому НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении миллионных взяток, внесли залог в размере 2 млн 996 тыс. 400 грн
Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
"За председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли 2 млн 996 тыс. 400 грн залога", - сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.
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Как известно, ВАКС определил Товмасяну почти 3 млн грн залога как меру пресечения. Также на него возложили следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Харькова без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.
- Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили председателю Харьковского областного совета о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды.
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