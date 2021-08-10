По подозреваемого во взяточничестве председателя Харьковского облсовета Товмасяна внесли 3 млн грн залога

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

"За председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли 2 млн 996 тыс. 400 грн залога", - сообщила руководитель отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.



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Как известно, ВАКС определил Товмасяну почти 3 млн грн залога как меру пресечения. Также на него возложили следующие обязанности: являться по первому вызову; не отлучаться из Харькова без разрешения; сообщать об изменении места жительства; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями; сдать на хранение загранпаспорта.