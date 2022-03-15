По первоначальному плану Путина Киев берегли для парада, но теперь его могут разрушить как Харьков, - Портников

Он рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

"Изначально план Путина был связан с парадом. Идея была очень проста: оккупировать всю территорию Луганской и Донецкой областей, сделав их частями ЛНР и ДНР. И сразу же решить вопрос с властью в Киеве: в течение 48-72 часов захватить украинскую столицу, без сопротивления населения сменить власть, привезти Януковича, подписать много выгодных для России договоров. После этого провести выборы, на которых должен победить Виктор Медведчук. И на этом история независимой Украины заканчивается", - отметил Портников.

Журналист подчеркнул, что Путин не знал, что этого не произойдет, ведь ему не известна реальная картина настроения и отношения украинцев к России.

"План изменился. В Кремле надеялись, что смогут взять Киев. Киев берегли для парада. Поэтому не было такого разрушения Киева, но это не значит, что не может быть дальше. Киев так не разрушали, как Харьков, ведь в Харькове не нужно было проводить парад. И российская тактика была в том, чтобы разрушить Харьков, а затем после оккупации отстроить", - заметил Портников.

Напомним, утром 15 марта в столице Украины раздался ряд взрывов, воздушная тревога работала почти 3 часа.

Три человека погибли и пятеро получили травмы в результате обстрелов оккупантами многоэтажки в Святошинском районе Киева.