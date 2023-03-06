По оценкам НАТО, РФ потеряла под Бахмутом пять раз больше военных, чем Украина, - CNN

Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на военного представителя Североатлантического альянса, который говорил на условиях анонимности из-за запрещенной обсуждения разведки.

Как отмечается, чиновник предупредил, что соотношение пять к одному является оценкой, основанной на разведданных. Он отметил, что несмотря на благоприятное соотношение, Украина несет значительные потери, защищая город.\