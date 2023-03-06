По оценкам НАТО, РФ потеряла под Бахмутом пять раз больше военных, чем Украина, - CNN
По оценкам разведки НАТО, Россия, пытаясь захватить Бахмут Донецкой области, потеряла в 5 раз больше военнослужащих, чем Украина, защищая город
Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на военного представителя Североатлантического альянса, который говорил на условиях анонимности из-за запрещенной обсуждения разведки.
Как отмечается, чиновник предупредил, что соотношение пять к одному является оценкой, основанной на разведданных. Он отметил, что несмотря на благоприятное соотношение, Украина несет значительные потери, защищая город.\
- 6 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что Бахмут обеспечил уничтожение значительного количества личного состава армии РФ.
- 6 марта президент Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Зеленский задал вопрос о Бахмуте , Залужном и Сырском высказались за продолжение обороны.
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