По оптимистическому сценарию в Украину вернутся 50% беженцев, - профессор Либанова
Директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова считает, что более 50% украинских беженцев вернутся в Украину при любых обстоятельствах
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"
"Если говорить об опросе украинских беженцев о возвращении назад в Украину в начале вторжения, то эти цифры были обусловлены огромной волной патриотизма. Тогда более 90% украинских беженцев заявили, что вернутся в Украину при любых условиях. Уже тогда было понятно, что эти цифры не будут реалистичными. Поскольку многие не готовы были признаться, что возможно не вернутся в Украину. Опыт Балканских стран говорит о том, что почти треть беженцев возвращаются назад. Я считаю, что в Украину вернется более трети беженцев", - пояснила Либанова.
Профессор считает, что большая часть украинских беженцев вернутся обратно в Украину.
"В первые две недели полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись 200 тыс. мужчин. Они прекрасно понимали, что уехать они уже не смогут. Это просто удивительные цифры. Также большая часть украинских граждан не принимают статус беженца, что говорит о том, что они рассматривают для себя возможности возвращения на родину. Кроме того, многие украинцы разочаровались в жизни в европейских странах. Поэтому, я считаю, что в Украину вернется половина беженцев. Мечтаю о 60%", - добавила она.
- 28 марта в отчете Украинского института будущего по результатам онлайн-опроса говорится, что 55% украинских респондентов считают, что жизненные перспективы за рубежом влияют на решение человека не возвращаться на родину
- С 24 февраля 2022 года по апрель 2023 года Чехия приняла около 500 тысяч беженцев из Украины
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