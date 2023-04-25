Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо"

"Если говорить об опросе украинских беженцев о возвращении назад в Украину в начале вторжения, то эти цифры были обусловлены огромной волной патриотизма. Тогда более 90% украинских беженцев заявили, что вернутся в Украину при любых условиях. Уже тогда было понятно, что эти цифры не будут реалистичными. Поскольку многие не готовы были признаться, что возможно не вернутся в Украину. Опыт Балканских стран говорит о том, что почти треть беженцев возвращаются назад. Я считаю, что в Украину вернется более трети беженцев", - пояснила Либанова.

Профессор считает, что большая часть украинских беженцев вернутся обратно в Украину.

"В первые две недели полномасштабного вторжения РФ в Украину вернулись 200 тыс. мужчин. Они прекрасно понимали, что уехать они уже не смогут. Это просто удивительные цифры. Также большая часть украинских граждан не принимают статус беженца, что говорит о том, что они рассматривают для себя возможности возвращения на родину. Кроме того, многие украинцы разочаровались в жизни в европейских странах. Поэтому, я считаю, что в Украину вернется половина беженцев. Мечтаю о 60%", - добавила она.