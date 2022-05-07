"Мы будем вашими лучшими друзьями": премьер Эстонии поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО
По Одессе попали 6 российских ракет. Пострадали предприятие и взлетная полоса
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