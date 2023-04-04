Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что весной прошлого года оккупанты 99-го артиллерийского полка ВС России ворвались в дом одного из населенных пунктов Харьковской области, где жила женщина вместе с семьей.

Угрожая расстрелом, они заставили ее поехать с ними. Рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не узнала местность.

"По дороге российские военные начали обнажать девушку. Когда они прибыли в дом, где находился командир, оккупанті по очереди изнасиловали девушку. При этом командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", - объясняют детали преступления в Офисе генерального прокурора .

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы для привлечения насильников к ответственности.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что злоумышленниками оказались 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины

На основании собранных доказательств троим злоумышленникам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

СБУ проводит мероприятия по установлению места нахождения фигурантов и привлечению их к ответственности.