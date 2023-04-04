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По очереди насиловали жительницу Харьковщины: СБУ собрала доказательства военного преступления трех военных РФ

4 апреля, 2023 вторник
18:08
Криминал

Правоохранители идентифицировали трех российских военных, которые во время временной оккупации Харьковщины весной 2022 года по очереди насиловали женщину

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что весной прошлого года оккупанты 99-го артиллерийского полка ВС России ворвались в дом одного из населенных пунктов Харьковской области, где жила женщина вместе с семьей.

Угрожая расстрелом, они заставили ее поехать с ними. Рашисты завязали глаза потерпевшей, чтобы она не узнала местность.

"По дороге российские военные начали обнажать девушку. Когда они прибыли в дом, где находился командир, оккупанті по очереди изнасиловали девушку. При этом командир сказал своим подчиненным, что он будет делать это первым", - объясняют детали преступления в Офисе генерального прокурора .

После деоккупации девушка обратилась в правоохранительные органы для привлечения насильников к ответственности.

В результате сексуального насилия потерпевшая получила травмы. Это подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

Сообщается, что злоумышленниками оказались 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии ЗВО ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, который был водителем, и 24-летний младший сержант, командир отделения командно-боевой машины

На основании собранных доказательств троим злоумышленникам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

СБУ проводит мероприятия по установлению места нахождения фигурантов и привлечению их к ответственности.

  • 28 февраля сообщили о подозрении российскому военному, который насиловал женщину в Киевской области, угрожая насилием в отношении ее ребенка.
  • В декабре 2022 года сообщалось, что на деоккупированной Херсонщине были обнаружены отдельные застенки для детей.
  • На 1 марта наибольшее количество сексуальных преступлений со стороны оккупантов зафиксировали в Херсоне и на Киевщине. Жертвами насильников становились не только женщины, но и мужчины и дети.
  • Прокуратура сообщила о подозрении трем российским военным, которые изнасиловали женщину во время временной оккупации Киевской области.
СБУ
война с Россией
оккупированные территории
Харковщина
воєнні злочини Росії
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