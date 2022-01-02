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По новому закону добровольческие отряды смогут формировать местные советы

2 января, 2022 воскресенье
23:00
война с Россией

Закон Украины "Об основах национального сопротивления", действующий с 1 января 2022 года, предусматривает порядок образования и денежного обеспечения добровольческих военных формирований территориальных общин

В случае необходимости их создания такая обязанность возложена на советы местного уровня, передает Еспресо.TV.

"Обеспечивают в рамках соответствующих расходов местных бюджетов финансирование мер территориальной обороны местного значения.

Содействуют созданию добровольческих формирований территориальных общин", - говорится в пунктах 2,3 части 1 статьи 14 закона.

При этом центральные органы власти, в частности, Минобороны, кроме общего руководства, обеспечивают их оружием, техникой, аминуцией и другим оборудованием.

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Комплектование добровольческих формирований территориальных общин "производится на добровольной основе" (часть 2 статьи 9 закона).


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военные новости
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