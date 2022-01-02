По новому закону добровольческие отряды смогут формировать местные советы

В случае необходимости их создания такая обязанность возложена на советы местного уровня, передает Еспресо.TV.

"Обеспечивают в рамках соответствующих расходов местных бюджетов финансирование мер территориальной обороны местного значения.

Содействуют созданию добровольческих формирований территориальных общин", - говорится в пунктах 2,3 части 1 статьи 14 закона.



При этом центральные органы власти, в частности, Минобороны, кроме общего руководства, обеспечивают их оружием, техникой, аминуцией и другим оборудованием.



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Комплектование добровольческих формирований территориальных общин "производится на добровольной основе" (часть 2 статьи 9 закона).





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