Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .

"Сегодня прилетело 12 ракет. Жертв нет. Часть сбила ПВО", - сказал Ким.

Кроме того, военным передадут 10 новых автомобилей Mitsubishi L200.

Утром 29 июня войска РФ попали в многоэтажку в Николаеве. Число погибших увеличилось до 8, еще шестеро пострадали.

1 июля 2022 Воздушное командование "Юг" сообщило о "демилитаризации" вражеского беспилотника "Форпост".

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