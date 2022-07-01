По Николаевщине 1 июля оккупанты выпустили 12 ракет, часть сбила ПВО
1 июля по Николаевской области российские оккупанты выпустили 12 ракет. Известно, что часть из них были сбиты бойцами противовоздушной обороны
Об этом информирует в телеграмме глава Николаевской ОВА Виталий Ким .
"Сегодня прилетело 12 ракет. Жертв нет. Часть сбила ПВО", - сказал Ким.
Кроме того, военным передадут 10 новых автомобилей Mitsubishi L200.
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