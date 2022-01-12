"По несколько поездов в неделю или даже в день": Россия отправляет технику из Восточного военного округа в западном направлении, - расследователи СIТ

Об этом говорится в Twitter СIТ.



"На прошлой неделе мы и другие исследователи заметили в соцсетях видео, на которых показано, как военные машины в поездах на Дальнем Востоке России двигаются на Запад. На бортовых вагонах можно увидеть грузовики, БМП (боевые машины пехоты, - ред.) и РСЗО (реактивные) системы залпового огня, - ред.). Очевидцы сообщают о нескольких поездах в неделю или даже в день", - говорится в сообщении.







Как сообщают расследователи, российские службы безопасности пытаются скрыть перемещение техники и перевозимые поезда с открытых баз данных. Однако, по информации СIТ, косвенные данные указывают на отправку техники с баз всех четырех армий Восточного военного округа России.



"Особого внимания заслуживают поезда из Улан-Удэ, базы 5-й отдельной танковой бригады, действовавшей в Украине зимой 2015 года", - написали расследователи.



В СIТ отмечают, что пункты назначения этих поездов пока неизвестны, однако, скорее всего, это будут приграничные районы возле Украины.



"Учитывая, что российские десантники вскоре покинут Казахстан, единственным вероятным пунктом назначения является территория вблизи Украины, где они присоединятся к другим российским подразделениям, которые уже там. Видео, снятые с самых поездов, свидетельствуют, что по крайней мере часть персонала движется вместе с транспортными средствами", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных и 300 единиц военной техники.

Посол США в Москве назвал "очень реальным" новое вторжение РФ в Украину.

США ожидают от России объяснений новых военных учений в четырех областях у украинской границы.

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