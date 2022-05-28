Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Львовщине 275 тыс. зарегистрированных внутриперемещенных лиц, из которых 74,5 тыс. - дети разных возрастов. В основном это украинцы с Востока и Юга. Из Центральной части Украины около 5-7%. Из того числа это люди, которым некуда возвращаться. Жилье которых полностью разрушено. Есть также люди с временно оккупированных территорий. Люди проживают в заведениях бюджетной сферы и в частном секторе. Это официальные данные. По неофициальным данным около 400 тыс. внутренне перемещенных лиц", - рассказал Собко.

Также заместитель главы Львовской ОВА добавил, что регистрироваться не есть обязанностью человека.

"Людям есть где жить, что есть, одеты и присмотрены. Оказывается медицинская и психологическая помощь. Люди имеют возможность занять детей. Мы сейчас думаем над тем, чтобы отремонтировать десятки общежитий, в которые переселить людей из школ и садиков и начать очное обучение 1 сентября", - подытожил Собко.

Четверть опрошенных переселенцев до сих пор не определились, что делать дальше, и не имеют планов на ближайшее будущее

В Яворовском районе завершают строительство модульного городка для женщин с детьми, вынужденно переехавших во Львовскую область

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb