По неофициальным данным на Львовщине находятся до 400 тыс. внутренне перемещенных людей, - заместитель главы Львовской ОВА
Заместитель головы Львовской ОВА Иван Собко сообщил, что не все украинцы желают получить статус внутренне перемещенного лица
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Львовщине 275 тыс. зарегистрированных внутриперемещенных лиц, из которых 74,5 тыс. - дети разных возрастов. В основном это украинцы с Востока и Юга. Из Центральной части Украины около 5-7%. Из того числа это люди, которым некуда возвращаться. Жилье которых полностью разрушено. Есть также люди с временно оккупированных территорий. Люди проживают в заведениях бюджетной сферы и в частном секторе. Это официальные данные. По неофициальным данным около 400 тыс. внутренне перемещенных лиц", - рассказал Собко.
Также заместитель главы Львовской ОВА добавил, что регистрироваться не есть обязанностью человека.
"Людям есть где жить, что есть, одеты и присмотрены. Оказывается медицинская и психологическая помощь. Люди имеют возможность занять детей. Мы сейчас думаем над тем, чтобы отремонтировать десятки общежитий, в которые переселить людей из школ и садиков и начать очное обучение 1 сентября", - подытожил Собко.
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