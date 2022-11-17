Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на западные дипломатические источники.

Издание отмечает, что Израиль согласился на это после призыва США расширить спектр помощи Украине, а не ограничиваться исключительно гуманитарной.

Израиль также разрешил странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты. По информации журналистов, в них входят электрооптические и для управления огнем.

25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.

Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

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