По настоянию США Израиль профинансировал закупку "стратегического оборудования" для Украины, - Haaretz
Израиль под давлением Соединенных Штатов согласился профинансировать закупку "стратегических материалов" для украинской армии
Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на западные дипломатические источники.
Издание отмечает, что Израиль согласился на это после призыва США расширить спектр помощи Украине, а не ограничиваться исключительно гуманитарной.
Израиль также разрешил странам НАТО поставлять в Украину системы вооружений, содержащие израильские компоненты. По информации журналистов, в них входят электрооптические и для управления огнем.
- 25 октября украинские евреи обратились к власти и гражданскому обществу Израиля с призывом "встать на светлую и справедливую сторону истории" и помочь украинцам в борьбе с Россией.
- Министр обороны Израиля Бени Ганц ранее заявил, что у Израиля нет достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки Украине систем противовоздушной обороны.
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