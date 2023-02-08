По направлению Кременной россияне усиливают свои подразделения личным составом, - офицер Нацгвардии Дорошенко
Офицер Нацгвардии Украины Александр Дорошенко рассказал, что под Кременной наблюдается усиление подразделений противника личным составом
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"
"Под Кременной мы находились с середины ноября. Нас вывели на ротацию в Харьковскую область всего несколько дней назад. За несколько дней до того, как нас вывели, наша группа аэроразведки снова вернулась под Кременную, поскольку ситуация обострилась и возникли проблемы. Россияне вели наступательные действия на наши позиции. И эти действия были удачными для них. Именно части нашего подразделения пришлось отвести на лучше подготовленные позиции", - рассказал Дорошенко
Офицер Нацгвардии Украины подчеркнул, что вблизи Кременной наблюдается скопление пехоты противника
"У россиян под Кременной есть достаточное количество личного состава и бронетехники. Также постоянно работает их артиллерия. Они не дают нашим ребятам нормально закрепиться на позициях. Поэтому ситуация у Кременной очень сложная. У них действительно наблюдается скопление пехоты. Поэтому недооценивать противника нельзя", – добавил он.
- 7 февраля боец "Легиона Свободы" Руслан Андрейко в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил, что в направлении Лиман - Кременная позиции ВСУ не потеряны , а все вражеские штурмы отбиты
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