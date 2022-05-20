Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Если морские порты Украины будут заблокированы, то уже этой осенью "призрак голода" будет выводить тысячи людей на улицы, уничтожать правительства и создавать реальные возможности для усиления радикальных исламистских организаций, которые будут захватывать одну провинцию за другой, создавать проблемы тем правительствам, которые до этого считались стабильными", - подчеркнул журналист.



Также Портников добавил, что другой угрозой является то, что жители стран третьего мира из-за голода и войны массово эмигрируют в европейские страны.



"Многие страны третьего мира будут охвачены новыми конфликтами и войной. Миллионы людей из стран третьего мира начнут переезжать, переплывать, перебегать в европейские страны и здесь встретятся с инфраструктурой, которая и так обессилена приемом украинских беженцев... Это кризис апокалиптического характера, а над этим всем - черные крылья Путина", - сказал он.

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