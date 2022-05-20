По мнению Путина, блокада морских портов Украины - это то, что заставит Запад опуститься на колени, - Портников
Публицист, журналист Виталий Портников убежден: если украинские морские порты не будут разблокированы, то уже осенью этого года от голода будут страдать миллионы людей стран третьего мира. Следовательно, они будут массово эмигрировать в Европу
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Если морские порты Украины будут заблокированы, то уже этой осенью "призрак голода" будет выводить тысячи людей на улицы, уничтожать правительства и создавать реальные возможности для усиления радикальных исламистских организаций, которые будут захватывать одну провинцию за другой, создавать проблемы тем правительствам, которые до этого считались стабильными", - подчеркнул журналист.
Также Портников добавил, что другой угрозой является то, что жители стран третьего мира из-за голода и войны массово эмигрируют в европейские страны.
"Многие страны третьего мира будут охвачены новыми конфликтами и войной. Миллионы людей из стран третьего мира начнут переезжать, переплывать, перебегать в европейские страны и здесь встретятся с инфраструктурой, которая и так обессилена приемом украинских беженцев... Это кризис апокалиптического характера, а над этим всем - черные крылья Путина", - сказал он.
- Украина делает все возможное для экспорта продовольствия в Африку, но РФ должна прекратить блокировать порты, – глава МИД Дмитрий Кулеба
- Президент Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины позволит восстановиться продовольственному рынку, а поддержка страны означает недопущение глобального голода
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.61
- Актуальное
- Важное