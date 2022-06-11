"По мнению букмекеров, шансы Украины на победу невысоки": Орбан прокомментировал российско-украинскую войну

Это заявление Орбан сделал в традиционном пятничном радиообращении, сообщает Telex.

Издание отмечает – венгерский премьер крайне неохотно общается с прессой, а уже много лет ходит каждую пятницу на эфиры одной и той же радиостанции, где ему даже не пытаются задавать острые вопросы.

"Я не могу отрицать легитимность борьбы, Украина имеет право защищаться. Если правительство решило сражаться, то это – его право и оно не может быть обжаловано. Даже если по мнению букмекеров шансы на победу невысоки", – сказал Орбан.

Венгерский премьер назвал российско-украинскую войну "войной инфляции".

"Отчасти к росту цен приводит сама война, а отчасти – западные санкции. Если они будут продолжать политику санкций, то они уничтожат всю европейскую экономику. Никому не интересно, чтобы вся Европа обанкротилась", – говорит Орбан.