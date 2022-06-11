"По мнению букмекеров, шансы Украины на победу невысоки": Орбан прокомментировал российско-украинскую войну
Украинцы имеют право бороться, но должны понимать, что их шансы невысокие, сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Это заявление Орбан сделал в традиционном пятничном радиообращении, сообщает Telex.Издание отмечает – венгерский премьер крайне неохотно общается с прессой, а уже много лет ходит каждую пятницу на эфиры одной и той же радиостанции, где ему даже не пытаются задавать острые вопросы.
"Я не могу отрицать легитимность борьбы, Украина имеет право защищаться. Если правительство решило сражаться, то это – его право и оно не может быть обжаловано. Даже если по мнению букмекеров шансы на победу невысоки", – сказал Орбан.Венгерский премьер назвал российско-украинскую войну "войной инфляции".
"Отчасти к росту цен приводит сама война, а отчасти – западные санкции. Если они будут продолжать политику санкций, то они уничтожат всю европейскую экономику. Никому не интересно, чтобы вся Европа обанкротилась", – говорит Орбан.
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- 3 июня вице-президент Европарламента Катарина Барли заявила , что Венгрию могут лишить права голоса в ЕС.
- 5 июня спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил Зеленского в "психических проблемах".
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