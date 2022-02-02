По мнению 65% украинцев, войну на Востоке Украины начала Россия, - опрос

Об этом сказала аналитика Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина во время публичной дискуссии на тему: "Место Украины в 2022 году: какие ожидания объединяют украинцев с цивилизованным миром".



"65% украинцев считают, что войну на Донбассе развязала Российская Федерация. И такое мнение придерживается подавляющее большинство избирателей ключевых политических партий, которые месяц назад имели шанс попасть в парламент в случае досрочных выборов. То есть "Европейской солидарности", "Слуги народа" , "Батькивщины", партии «Сила и честь». Только избиратели двух партий, которые имели шанс попасть так же в парламент месяц назад по результатам опроса, "ОПЗЖ" и партия "НАШИ", рейтинг которой колеблется около 5%, считают, что инициаторами конфликта в Донбассе были украинское правительство и украинские олигархи", - рассказала Золкина.



Она добавила, что 68% граждан считают конфликт на востоке Украины российской агрессией с использованием местных боевиков.



"Причем очень важно, что во второй половине 2021 года сторонников такой позиции - что это российская агрессия с использованием локальных боевиков увеличилось почти на 15%. В мае 2021 года на аналогичный вопрос мы фиксировали 53% украинцев, которые считали, что это российская агрессия ", – сказала аналитик.



Золкина отметила, что российской агрессией конфликт на востоке Украины считают подавляющая часть избирателей "Европейской солидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", партии "Сила и честь", а электорат "ОПЗЖ" и партии "НАШИ" считают конфликт внушительным.



"Но внутри страны только 15% опрошенных считают, что этот конфликт имеет внутреннюю природу. Подавляющее большинство сходится на том, что это внешний характер и это российская агрессия. В этом объединены все макрорегионы Украины", - сказала она.



Общенациональное исследование провел Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.

Напомним, 56% украинцев готовы лично принять участие в рядах терробороны.