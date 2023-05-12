По миру катится волна акций #UnitedWeWin с требованием судить Путина в Гааге

Украинская диаспора и местные активисты призывают мир продолжить крепкую поддержку Украины, чтобы победить российского агрессора. 13 мая митинги пройдут в Нью-Йорке, Сан-Рафаэле, Кальпе.

6-10 мая сообщество "Армия Обществ Украины" (Communities Army of Ukraine - CAU) провело серию митингов #UnitedWeWin в более чем 50 городах 27 стран мира.

Женева 08.05.23

В Цюрихе и Кишиневе активисты "Армии Обществ Украины" усадили Путина на "скамью подсудимых" - очевидно отмечая, что международный трибунал уже ждет рассмотрения дела.





Перформанс активистов в Кишиневе у посольства РФ

в Нанте

в Цюрихе

На митингах в очередной раз прозвучали слова благодарности демократическим странам всего мира за поддержку Украины, требования прекратить геноцид РФ в Украине, исключить Россию из Совбеза ООН и наказать российских военных преступников.

Мир увидел новые мощные антивоенные работы известного украинского художника Андрея Ермоленко.

Графические работы художника Андрея Ермоленко в Сиднее