По миру катится волна акций #UnitedWeWin с требованием судить Путина в Гааге
В десятках городов мира на разных континентах проходят акции в поддержку Украины по случаю годовщины завершения Второй мировой войны. Лозунг "Никогда снова" заменила реальность "снова война"
Украинская диаспора и местные активисты призывают мир продолжить крепкую поддержку Украины, чтобы победить российского агрессора. 13 мая митинги пройдут в Нью-Йорке, Сан-Рафаэле, Кальпе.
6-10 мая сообщество "Армия Обществ Украины" (Communities Army of Ukraine - CAU) провело серию митингов #UnitedWeWin в более чем 50 городах 27 стран мира.
Женева 08.05.23
В Цюрихе и Кишиневе активисты "Армии Обществ Украины" усадили Путина на "скамью подсудимых" - очевидно отмечая, что международный трибунал уже ждет рассмотрения дела.
Перформанс активистов в Кишиневе у посольства РФ
в Нанте
в Цюрихе
На митингах в очередной раз прозвучали слова благодарности демократическим странам всего мира за поддержку Украины, требования прекратить геноцид РФ в Украине, исключить Россию из Совбеза ООН и наказать российских военных преступников.
Мир увидел новые мощные антивоенные работы известного украинского художника Андрея Ермоленко.
Графические работы художника Андрея Ермоленко в Сиднее
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