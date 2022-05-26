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По месту расположения бойцов полка "Сафари" враг нанес ракетные удары в Запорожье, - депутат облсовета

26 мая, 2022 четверг
13:53
война с Россией

Сергей Лышенко, депутат Запорожского облсовета, волонтер рассказал, что 22 мая в Запорожской области произошел обстрел кассетными снарядами определенного квадрата территории, на которой враг попал по месту дислокации на ночевку бойцов "Сафари"

На днях противник обстрелял месторасположение полка "Сафари", в котором работают бойцы сводного полка специального назначения и в его состав входят представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и Тор.

"Ситуация была подло организована, сначала были выпущены три ракеты по месту расположения бойцов. Соответственно, съехались пожарные и начали тушить пожар, и сами бойцы тушили территорию, выводили и проверяли технику. А через два часа было запущено еще два кассетных снаряда, которые Нанесли новых повреждений. Последствия на сегодняшний день не разглашаются. Известно лишь о местных жителях, очевидцах, которые пострадали, когда прибежали на помощь. Также получили повреждения близлежащие дома" - отметил депутат облсовета.

Сергей Лышенко добавил, что количество жертв не объявляется. Известно, что удары были по месту временной дислокации остановившихся на ночевку бойцов.

"Учитывая применение кассетных снарядов, большинство считает, что корректировки не было, а был прилет по квадрату, потому что накрывали определенную территорию. То есть враг знал примерно место нахождения бойцов и били по определенной территории, чтобы обнаружить и точно задеть" - прокомментировал Лышенко .

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