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По меньшей мере три региона: Укрэнерго назвало области с самой острой ситуацией с электроснабжением

9 декабря, 2022 пятница
14:21
Общество Свет

Сейчас одна из самых острых ситуаций со светом в Одесской, Херсонской и Харьковской области. В общем, есть проблемы с электроснабжением по всей стране

Об этом сообщает во время брифинга в Медиацентре председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Что касается восстановления и сложности ситуации, безусловно – это Одесщина и Херсонщина.

Херсонщина, поскольку там фактически была уничтожена энергосеть и сейчас восстанавливается по частям. Уровень заминирования там вне нашего воображения. Хотя наши энергетики многое видели на временно оккупированных территориях, однако это новые вызовы", - сказал Кудрицкий.

Председатель правления Укрэнерго подчеркнул, что в стране остается дефицит электроэнергии, то есть количество потребления света больше, чем выработка.

"Усложненные работы в Харьковской, Донецкой области по восстановлению как сетевых, так и объектов генерации. Идет восстановление и в других регионах, таких как Киевщина и Львовщина. Но, безусловно, на юге, и вероятно, в Харьковской области ситуация самая острая", - добавил Кудрицкий.

Украина сможет зайти в плановые графики отключения электроэнергии тогда, когда сможет снизить дефицит.

"Я думаю за несколько дней мы достигнем того предела, когда можно будет четко всем соблюдать плановые графики отключений по областям, которые вводят облэнерго", - сказал Кудрицкий.

  • Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко считает , что России не удастся реализовать свои планы по полному отключению Украины от электроэнергии.
  • В свою очередь операторы связи в Украине работают над созданием резерва минимум на 3 суток на случай критических перебоев с электроснабжением. Радио и телевидение также будут иметь возможность работать не менее 3 суток.
  • Мэр Киева Виталий Кличко рассказал , что если в городе полностью исчезнет вода, тепло и свет из-за обстрелов РФ, часть населения будет вынуждена эвакуироваться, поскольку жить в домах будет невозможно из-за температуры.
  • Вчера 8 декабря в Киевской области также продолжались экстренные отключения электроэнергии.
  • 9 декабря на территории столицы, а также Киевской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей будут продолжаться экстренные отключения электроэнергии.

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