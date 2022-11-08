По меньшей мере треть дипломатов в Молдове связаны с ФСБ, - СМИ

Об этом рассказал главный редактор Rise.md, автор расследования "Кураторы Молдовы из ФСБ" Владимир Тхорик, пишет "Главком".

Мы смогли выяснить, что каждый третий российский дипломат был связан с российскими спецслужбами: кто-то с ними работал, кто-то жил в подведомственном доме, в котором селят представителей спецслужб, кто-то был сотрудником воинской части. То есть это люди, которые использовали дипломатическое Если мы сумели доказать, что каждый третий из 24 человек был связан с ФСБ, то представьте себе, сколько их на самом деле может быть", - отметил он.

Молдавский журналист пояснил, что речь идет о 24 российских дипломатах, расследовавших идентифицированных во время пересечения границы Молдовы.

"После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля мы имели определенный доступ к источникам на молдавской границе. Мы проанализировали паспорта и списки въезжавших в страну людей. Их паспорта, как и в истории с Петровым и Бошировым (сотрудники ГРУ, которые отравили в Великобритании Сергея Скрипаля и его дочь в 2019 году (ред.), как от "одной мамы". В этих паспортах номера серий идут подряд", - сказал журналист, уточнив, что речь идет о данных с 2014 года.

Владимир Тхорик отметил, что каждый год, с 2014 года, в Молдову могло въезжать от двух до четырех ФСБ-шников под дипломатическим прикрытием. По данным журналиста, представители российских спецслужб, прикрывающиеся дипломатическим статусом, приезжают, как правило, в конце лета – начале осени и уезжают через год.

"Эти люди ездят в Приднестровье и совместно с местными приднестровскими спецслужбами организуют различные нелегальные операции. Мы опубликовали фотографию, на которой куратор приднестровского отдела ФСБ Иван Король стоит вместе с заместителем министра МГБ Приднестровья по оперативной работе Валерием Суходольским. кстати, связан с генерал-лейтенантом так называемого Приднестровского КГБ Анюфеевым, который уехал возглавлять в "ДНР" силовой блок, как раз тогда, когда сбили Боинг MH17. Также он был в "ДНР" и "вицепремьер-министром", - сказал Хорик.

Расследователь отметил, что одни и те же люди из российских спецслужб работают в Молдове и Украине

"ФСБ-шники, работающие в Приднестровье, привлечены также на юге и востоке Украины. Поэтому это проблема не только Молдовы, но и Украины", - отметил он.

До публикации расследования, как рассказал журналист, МИД Молдавии никак не комментировал собранные данные. В то же время он выразил убеждение, что правительство Молдовы располагало информацией о прибытии в страну представителей спецслужб РФ.

"По моим данным, сотрудников российского посольства вызвали и разговаривали на эту тему, но в ответ прозвучало шантажистское: "Вспомните, что в России сейчас находится много молдавских граждан и если вы будете нам мешать, мы создадим им неприятности". Звучало что-то вроде этого… Россияне не церемонятся с молдаванами", – сказал Владимир Тхорик.

28 октября издание The Washington Post сообщило, что ФСБ направило десятки миллионов долларов от некоторых крупнейших государственных российских компаний для развития сети пророссийских политиков в Молдове и переориентации страны на Москву. Российская спецслужба сделала ставку на 35-летнего молдавского политика Илана Шора, который сейчас находится в изгнании в Израиле. В последнее время его партия "Шор" организует антиправительственные протесты в Кишиневе. Таким образом, Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну.

30 октября в Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор ", полиция задержала 79 человек. На митинге потребовали отставки действующего руководства страны.

3 ноября после обыска в офисе партии "Шор" задержали 8 человек.

Исполняющий обязанности генпрокурора Молдовы Ион Мунтяну допустил , что пророссийскую партию "Шор" могут объявить вне закона после решения суда.

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