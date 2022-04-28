По меньшей мере шесть групп российских хакеров провели около 240 атак, - Microsoft

Об этом говорится в отчете Microsoft.



Компания исследовала, что эти кибератаки часто совпадали по времени с наземными военными операциями армии оккупантов.



"Например, 1 марта российский хакер совершил кибератаки на крупную телерадиокомпанию, в тот же день российские военные объявили о намерении уничтожить украинские «дезинформационные» цели и нанесли ракетный удар по телебашне в Киеве", - говорится в отчете.



Кроме того, деструктивные атаки также сопровождались широкой шпионской и разведывательной деятельностью. Виртуальные нападения не только пытались деградировать системы институтов в Украине, но и нарушить доступ людей к надежной информации и критически важным услугам.



По данным отчета, самый большой процент деструктивных атак был направлен непосредственно на украинские правительственные организации на национальном, региональном и городском уровнях.



Сообщается, что данные также содержат подробный график российских киберопераций, наблюдавшихся в Microsoft уже с марта 2021 года.

Напомним, недавно в Госспецсвязи сообщили , что российские хакеры осуществляют кибератаки на благотворительные и волонтерские организации. В ведомстве напомнили, что Госспецсвязи вместе с лучшими украинскими компаниями по кибербезопасности ввели эшелонированную киберзащиту для государства и бизнеса.