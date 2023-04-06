По меньшей мере пять человек погибли в результате торнадо, пронесшегося в Америке
5 апреля штатом Миссури в США пронесся торнадо, унесший жизни по меньшей мере 5 человек
Об этом сообщает NBC.
Торнадо пронесся по округу Боллинджер в районе между 03:30 и 04:00 5 апреля. Он был высококлассным с максимальной ориентировочной скоростью ветра 130 миль/час.
В регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.
"Есть дома, в которых снесены целые стены, а некоторые здания сравнены с землей к фундаменту", – рассказывает местный житель.
Предварительная оценка показала, что 87 зданий повреждены, 12 из них разрушены.
В общей сложности, 5 человек погибли, по меньшей мере 5 получили травмы.
"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.
Дорожный патруль призвал людей избегать этого района, поскольку службы быстрого реагирования работают над поиском пострадавших. При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.
- 24 марта сильные штормы обрушились на южные штаты США: торнадо убил по меньшей мере 23 человека, разрушены дома.
- Уже 1 апреля в США снова пронесся торнадо. Он унес жизни 32 человек.
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