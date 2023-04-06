Об этом сообщает NBC.

Торнадо пронесся по округу Боллинджер в районе между 03:30 и 04:00 5 апреля. Он был высококлассным с максимальной ориентировочной скоростью ветра 130 миль/час.

В регионе были обнаружены значительные разрушения, а под завалами оказались люди.

"Есть дома, в которых снесены целые стены, а некоторые здания сравнены с землей к фундаменту", – рассказывает местный житель.

Предварительная оценка показала, что 87 зданий повреждены, 12 из них разрушены.

В общей сложности, 5 человек погибли, по меньшей мере 5 получили травмы.

"К сожалению, сейчас известно о пяти погибших. Надеюсь, их число не увеличится", - заявили в полиции.

Дорожный патруль призвал людей избегать этого района, поскольку службы быстрого реагирования работают над поиском пострадавших. При этом местные власти предостерегают жителей от пребывания на улице, ведь ожидаются новые смерчи.