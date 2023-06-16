По меньшей мере, два региона выходными накроют дожди: Наталья Диденко рассказала, где будет тепло и сухо
В субботу и воскресенье синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине осадки на западе, востоке и юге, а в центре и севере ожидается сухая и теплая погода
Об этом информирует Наталья Диденко .
В субботу дожди с грозами пройдут в западных областях, там будет крутиться атмосферный фронт. Также местами осадки ожидают в восточных регионах и Днепропетровщине.
Дожди будут сопровождаться временами грозами и порывистым ветром.
В воскресенье дожди удержатся снова на западе страны, юге и Крыму, а на востоке пройдут только в Донецкой области.
На остальных территориях - 17-18 июня ожидается сухая погода.
Температура воздуха будет соответствовать сезону - очень тепло или жарко.
В течение дня предполагается +25...+30°C, на западе воздух свежий. +19...+24 °C.
В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, жаркими, +27...+29 °C.
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