Об этом информирует Наталья Диденко .

В субботу дожди с грозами пройдут в западных областях, там будет крутиться атмосферный фронт. Также местами осадки ожидают в восточных регионах и Днепропетровщине.

Дожди будут сопровождаться временами грозами и порывистым ветром.

В воскресенье дожди удержатся снова на западе страны, юге и Крыму, а на востоке пройдут только в Донецкой области.

На остальных территориях - 17-18 июня ожидается сухая погода.

Температура воздуха будет соответствовать сезону - очень тепло или жарко.

В течение дня предполагается +25...+30°C, на западе воздух свежий. +19...+24 °C.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечными, сухими, жаркими, +27...+29 °C.