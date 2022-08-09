По меньшей мере, 855 жителей Изюмского района Харьковщины погибли в результате обстрелов оккупантов
В Изюмском районе Харьковской области в результате обстрелов российских захватчиков погибли по меньшей мере 855 жителей, более тысячи домов разрушены
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация .
"На сегодняшний день известно о по меньшей мере 855 жителях Изюмского района, погибших от российских обстрелов. Разрушены более 1000 зданий", - говорится в сообщении.
Эти данные не окончательны, ведь в районе еще продолжаются активные боевые действия, а значительная часть территории – оккупирована.
"В настоящее время в Изюмском районе под контролем Украины находятся населенные пункты Донецкого поселкового совета, Барвенковского городского совета и часть Балаклейского городского совета. Другая часть территорий, к сожалению, полностью оккупирована врагом. По линии фронта – по Северскому Донцу идут большие бои, также оккупанты обстреливают мирное населения. Поэтому мы сейчас не можем восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры", - рассказал председатель Изюмской РВА Степан Масельский.
Рашисты не согласовывают эвакуационные коридоры для населения. Также не разрешают завозить гуманитарные грузы.
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