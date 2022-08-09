Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация .

"На сегодняшний день известно о по меньшей мере 855 жителях Изюмского района, погибших от российских обстрелов. Разрушены более 1000 зданий", - говорится в сообщении.

Эти данные не окончательны, ведь в районе еще продолжаются активные боевые действия, а значительная часть территории – оккупирована.



"В настоящее время в Изюмском районе под контролем Украины находятся населенные пункты Донецкого поселкового совета, Барвенковского городского совета и часть Балаклейского городского совета. Другая часть территорий, к сожалению, полностью оккупирована врагом. По линии фронта – по Северскому Донцу идут большие бои, также оккупанты обстреливают мирное населения. Поэтому мы сейчас не можем восстанавливать поврежденные объекты инфраструктуры", - рассказал председатель Изюмской РВА Степан Масельский.

Рашисты не согласовывают эвакуационные коридоры для населения. Также не разрешают завозить гуманитарные грузы.

Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец считает , что вооруженные силы Украины имеют возможность перебить линии сообщения россиян вокруг города Изюма на Харьковщине.

4 августа аналитики Института по изучению войны назвали, перед каким выбором предстанут россияне, если Украина нажмет на Изюм .

Аналитики Института исследования войны считают , что если Украина сможет сильно надавить на Изюм, продолжая контрнаступление на Херсонщине, то кафиры предстанут перед тяжелым выбором - им придется либо отойти со своих западных позиций вокруг Изюма, либо использовать больше личного состава и техники.

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