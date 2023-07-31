По меньшей мере, 81 российский олигарх открыто обеспечивал войска РФ, - расследование

Об этом говорится в расследовании "Псы войны" российского издания "Проект".

Так, общая сумма открытых контрактов, заключенных олигархами из минобороны РФ с 2014 по 2023 годы, достигает по меньшей мере 220 млрд рублей.

"Проект" сообщает, что 80 из них находятся под санкциями. Впрочем, только 14 из них попали под ограничения во всех юрисдикциях стран-партнеров Киева. В самой же Украине под санкциями оказались только 34 бизнесмена.

По данным издания, говорится об Алексее Мордашове ("Северсталь"), Владимире Потанине ("Норникель"), Вагите Алекперове ("Лукойл"), Михаиле Фридмане (LetterOne), Романе Абрамовиче (Millhouse), Геннадии Тимченко ("Новатек"), Алишера Усманова (USM), Юрия Ковальчука (Банк "Россия"), Аркадия Ротенберга ("Мостотрест").

Также в расследовании отмечают, что только один олигарх выступил против политики Кремля после начала полномасштабного вторжения. Речь идет об учредителе банка "Тинькофф" Олеге Тинькове. Когда он проживал в РФ, он выражал поддержку президенту России Владимиру Путину. Он заявлял, в частности, что хотел видеть его пожизненным правителем и императором. Впрочем, уже в октябре 2022 года Тиньков заявил об отказе от гражданства страны-террориста, поскольку "не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом". Неделей ранее Великобритания сняла с него санкции.

Другие же бизнесмены, финансирующие армию РФ, по данным журналистов, "на протяжении уже почти полутора лет войны сохраняют гробовое молчание".

"При этом предприятия многих молчащих олигархов поставляли и продолжают поставлять российскому оборонно-промышленному комплексу огромное количество товаров и услуг, в том числе тех, которые нужны непосредственно для создания ракет, бомб и шаров, убивающих мирных украинцев", - отмечают в материале и добавляют, что этими снарядами и техникой обстреливали Бучу, Винницу и Мариуполь.

Так по мариупольскому Драмтеатру, в котором скрывались сотни гражданских, били авиабомбами ФАБ-500, алюминиевый порошок для которой снабжали структуры Олега Дерипаски (En+ Group) и Виктора Вексельберга ("Ренова"). Комплектующими же занималась компания, чья доля принадлежит Владимиру Евтушенко (АФК "Система").

"Эта же компания Евтушенкова снабжала алюминиевую броню для боевых машин десанта, из которых российские военные расстреливали мирных жителей Бучи", - пишут журналисты.

Поставкой для производства этих боевых машин и оружия к ним, по их данным, занимались олигархи Михаил Шелков ("ВСМПО-Ависма"), Евгений Зубицкий ("Группа Кокс"), семья Ротенбергов и Дмитрий Мазепин ("Уралхим"). Также последний поставлял аммиак и аммиачную селитру для производства взрывчатки и боеприпасов.

В расследование также проанализированы госконтракты, которые частично или полностью принадлежащие этим бизнесменам предприятия заключали с оборонными заводами, российским минобороны и Росгвардией. В то же время в 2017 году минобороны РФ начало массово засекречивать свои контракты, поэтому большинство найденных договоров принадлежат периоду с 2014 по 2018 годы. Поэтому авторы-журналисты предполагают, что количество олигархов, обеспечивающих российскую армию, может быть в разы больше.