По меньшей мере, 6 стран-членов ЕС возмутились словами Макрона относительно "гарантий безопасности для России"
Группа стран-членов Европейского союза официально выразила недовольство словами президента Франции Эмманюэля Макрона о необходимости предоставления гарантий безопасности для России
Об этом информирует Reuters .
Отмечают, что среди стран, выразивших свое неодобрение по словам Макрона, присутствуют, в частности, страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония. Также, по словам двух дипломатов, к ним присоединились Польша и Словакия. Впрочем, агентство отмечает, что в настоящее время оно не смогло получить официальное подтверждение или опровержение этих деталей.
Официально оформить этот демарш помогла председательствующая в Совете ЕС Чешская Республика. На прошлой неделе Чехия передала другим европейским столицам проект демарша. В документе говорилось, что предыдущие усилия России по европейской безопасности были направлены на разделение и ослабление Европы.
Также в документе напомнили об аспектах сотрудничества с РФ по безопасности, начиная с договора НАТО – Россия в 1997 году и заканчивая обсуждениями в декабре 2021 года, которые были инициированы перед полномасштабным вторжением в Украину.
Два дипломата отметили, что окончательную версию документа Чехия вместе с другими странами в понедельник, 12 декабря, передали в МИД Франции.
- 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России.
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