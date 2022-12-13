Об этом информирует Reuters .

Отмечают, что среди стран, выразивших свое неодобрение по словам Макрона, присутствуют, в частности, страны Балтии - Литва, Латвия и Эстония. Также, по словам двух дипломатов, к ним присоединились Польша и Словакия. Впрочем, агентство отмечает, что в настоящее время оно не смогло получить официальное подтверждение или опровержение этих деталей.

Официально оформить этот демарш помогла председательствующая в Совете ЕС Чешская Республика. На прошлой неделе Чехия передала другим европейским столицам проект демарша. В документе говорилось, что предыдущие усилия России по европейской безопасности были направлены на разделение и ослабление Европы.

Также в документе напомнили об аспектах сотрудничества с РФ по безопасности, начиная с договора НАТО – Россия в 1997 году и заканчивая обсуждениями в декабре 2021 года, которые были инициированы перед полномасштабным вторжением в Украину.

Два дипломата отметили, что окончательную версию документа Чехия вместе с другими странами в понедельник, 12 декабря, передали в МИД Франции.

3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности России.