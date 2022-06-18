По меньшей мере 300 украинских беженцев вернулись домой из Бельгии
Количество украинских беженцев в Бельгии, уже официально снявшихся с регистрации на временную защиту, чтобы вернуться домой, в настоящее время составляет 298 человек
Об этом пишет The Brussels Times со ссылкой на Офис генерального комиссара по делам беженцев.
В Бельгии отказались от временной защиты и вернулись домой 298 украинцев. В целом в стране 595 украинцев снялись с регистрации в муниципалитетах. Это значит, что они уезжают из страны или переезжают в другую местность.
По данным Генерального комиссариата по делам беженцев и лиц без гражданства (CGRA), в последние недели увеличивается количество украинцев, пытающихся покинуть страну. Пресс-секретарь Доминик Эрноулд сказал, что комиссариаты не сообщают обо всех выездах, и ожидается, что реальная статистика будет гораздо выше. Добавляют, что не все украинцы официально сообщают при выезде из страны.
- С 1 июня беженцы из Украины могут обменивать гривни на евро в банках Бельгии.
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