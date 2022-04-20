По меньшей мере, 2 тыс. семей в Ирпене остались без жилья, - глава Гуманитарного штаба Киевской области

Об этом сообщил глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба в Телеграмм.

"Минимум 2 тысяч семей остались без квартир в городе Ирпене", - написал он.



Глава ОВА отметил, что предстоит еще решить вопрос жилья для тех, кто потерял свои дома.



Кулеба предостерег, что возвращаться в город пока рано, хотя уборка города идет полным ходом и коммунальные службы работают. Впрочем, электроэнергия восстановлена только половине города.

"Возвращаться рано, еще нужно подождать", – отметил он.



Напомним, Ирпень после пребывания российских оккупантов нужно разминировать.



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