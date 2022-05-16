English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией По меньшей мере 2 человека погибли в результате российского обстрела Северодненецка 15 мая

По меньшей мере 2 человека погибли в результате российского обстрела Северодненецка 15 мая

16 мая, 2022 понедельник
09:24
война с Россией

Оккупанты продолжают обстреливать старые районы Северодонецка, в результате чего травмировались как минимум девять мирных жителей, а погибло - двое

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, россияне обстреляли дом в старых районах Северодонецка 15 мая примерно в 16:00.

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.

Сообщается, что армия РФ получила отпор и отступила от Боровского.

В результате российских обстрелов Камышевахи, Екатериновки, Новозвановки и Троицкого повреждены 20 домов.

Еще 11 домов повреждены в Горном, Золотом и Тошковце.

Также российская армия обстреляла Лисичанск, Привиль, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку и Белогоровку из артиллерии и систем залпового огня.

  • Армия РФ пытается подступиться к Северодонецку , захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов
  • Военный эксперт, участник миротворческих миссий Сергей Грабский отметил, что Луганщина сейчас чрезвычайно горячая точка на карте Украины. Там идут основные бои.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
обстрелы
Читайте также:
Кременчук обстріл
14 мая, 2022 суббота
Третий ракетный удар по Кременчугу был наиболее массированным, – депутат Полтавской ОГА Процай
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 мая, 2022 пятница
Китай пытается спасти Россию от поражения в войне с Украиной, - юрист Загребельская
карта бойових дій-мала
13 мая, 2022 пятница
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 16.00 13 мая
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.44
    Покупка 31.44
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.6
    Продажа 33.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
16 мая
09:51
НАТО начинает масштабные учения в Эстонии с участием 15 тыс. военных
09:47
Обновлено
Оккупанты обстреляли Николаев: произошел пожар в магазине мебели и поврежден газопровод низкого давления
09:39
Оккупанты распространяют фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом"
09:35
Телескоп Hubble сфотографировал плотное скопление звезд в созвездии Стрельца
09:21
нефть
Германия откажется от российской нефти, вне зависимости от решения ЕС, - Bloomberg
09:15
Жителей Одесщины предупредили об угрозе ракетных ударов и призвали не ходить по побережью
08:48
Украина выиграла чемпионат мира по футболу среди паралимпийцев
08:47
Энтони Блинкен
Путин думал, что сможет уничтожить Украину, однако укрепил ее суверенитет, - Блинкен
08:28
Поддержка суверенитета и безопасности Украины, звонок Шойгу и ситуация на поле боя: Резников и министр обороны США Остин провели разговор
08:26
"Помогите Азову", "спасти защитников Мариуполя": в Кракове сотни людей провели акцию в поддержку Украины
08:20
Ярмоленко объявил, что покидает английский "Вест Хэм"
07:52
В Пакистане смертник устроил теракт, погибли 6 человек
07:36
Оккупанты замаскировали результаты обстрела здания учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС
07:19
Укрзализныця назначила на 16 мая один дополнительный эвакуационный поезд
07:08
Силы обороны Украины нанесли удар по позициям врага в районе Чернобыевки. Оккупанты сосредоточились на Донецком направлении, - Генштаб ВСУ
06:59
Российские военные сосредоточятся на битве за Северодонецк вместо попыток захвата всей Донбасса, – ISW
06:28
Хакеров РФ подозревают в атаке на Евровидение-2022
06:22
С антивоенным баннером на фасаде и митингом против Путина: в Венеции активисты захватили дворец российского олигарха Михельсона
05:50
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных КНДР для стабилизации поставок лекарств через вспышку COVID-19
05:41
Американские дипломаты вернулись в Украину: посольство в Киеве вскоре возобновит работу, – Блинкен
04:59
В США мужчина устроил стрельбу в церкви: 5 раненых и 1 погибший
04:24
ВСУ уничтожения на побережье возле Одессы 2 морские вражеские мины
01:53
Изымать "по умолчанию": Швейцария упростит донорство органов
01:33
Ольга Стефанишина
Рассмотрение вероятной заявки Украины о вступлении в НАТО должно быть быстрым, как в случае со Швецией и Финляндией, - Стефанишина
01:12
Олаф Шольц
Партия Шольца проигрывает выборы в важной для себя немецкой земле
00:54
Батальон терробороны Харькова вышел на участок государственной границы с РФ
00:38
Су-24
Украинская авиация уничтожила российскую переправу через реку Ингулец
00:20
Россия готовит спецоперацию в Мариуполе: якобы защитники Азовстали сдадутся в плен, - InformNapalm
2022, воскресенье
15 мая
23:55
Мустафа Джемилев
"Мне удалось освободить семерых людей": похищенных украинских активистов "выкупают" у псевдочиновников Крыма, - Джемилев
23:15
Зеленский сменил командующего сил Теробороны ВСУ
23:12
Пребывание россиян на оккупированных территориях временное – там будут флаг, закон и жизнь Украины, - Зеленский
23:05
Самопровозглашенный мэр Мариуполя давал интервью пропагандистам, но во время него исчез свет
22:55
Аналитика
Россия потеряла почти треть сухопутных сил. Колонка Сергея Згурца
22:50
Послевоенное восстановление Украины: Зеленский 23 мая выступит на Давосском форуме
22:48
В зоне ООС оккупанты за сутки обстреляли 23 населенных пункта, а ВСУ сбили два вертолета РФ
22:37
Путин не соглашается на эвакуацию военных из Азовстали, - Маляр
22:31
На Донетчине в результате российских обстрелов за сутки погибли три гражданских, еще 13 получили ранения
22:16
10% Луганской области под контролем Украины, - Гайдай
22:06
Зеленскому вручили Герб Таллинна
21:47
Голод, раскол Запада и информатака на РФ: Центр при СНБО собрал тезисы российских СМИ за неделю
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV