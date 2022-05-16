Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, россияне обстреляли дом в старых районах Северодонецка 15 мая примерно в 16:00.

"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", - говорится в сообщении.

Кроме того, в детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.



Сообщается, что армия РФ получила отпор и отступила от Боровского.



В результате российских обстрелов Камышевахи, Екатериновки, Новозвановки и Троицкого повреждены 20 домов.



Еще 11 домов повреждены в Горном, Золотом и Тошковце.



Также российская армия обстреляла Лисичанск, Привиль, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку и Белогоровку из артиллерии и систем залпового огня.

Армия РФ пытается подступиться к Северодонецку , захватить полностью Рубежное и взять под контроль трассу Лисичанск-Бахмут. Глава области напомнил, что сейчас эвакуация невозможна из-за частых обстрелов населенных пунктов

Военный эксперт, участник миротворческих миссий Сергей Грабский отметил, что Луганщина сейчас чрезвычайно горячая точка на карте Украины. Там идут основные бои.

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