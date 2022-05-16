По меньшей мере 2 человека погибли в результате российского обстрела Северодненецка 15 мая
Оккупанты продолжают обстреливать старые районы Северодонецка, в результате чего травмировались как минимум девять мирных жителей, а погибло - двое
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
По его словам, россияне обстреляли дом в старых районах Северодонецка 15 мая примерно в 16:00.
"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", - говорится в сообщении.
Кроме того, в детскую больницу в Днепре госпитализирован 15-летний житель Лисичанска, получивший травмы при обстреле города российской армией.
Сообщается, что армия РФ получила отпор и отступила от Боровского.
В результате российских обстрелов Камышевахи, Екатериновки, Новозвановки и Троицкого повреждены 20 домов.
Еще 11 домов повреждены в Горном, Золотом и Тошковце.
Также российская армия обстреляла Лисичанск, Привиль, Новодружеск, Рубежное, Воеводовку и Белогоровку из артиллерии и систем залпового огня.
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