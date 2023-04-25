Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией По меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины находились под вражеским огнем за минувшие сутки, есть погибшая

По меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины находились под вражеским огнем за минувшие сутки, есть погибшая

25 апреля, 2023 вторник
08:53
Война с Россией

В течение 24 апреля российские войска били по Харьковской области. В результате артиллерийских обстрелов в Двуречной погибла женщина

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток под огнем находились не менее 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кондрашовка, Масютовка и другие.

После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.

В 18:00 под минометным огнем врага находилось в г. Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

Глава ОВА добавил, что за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.

  • Вечером 22 апреля российские террористы обстреляли Харьков ракетами С-300.
Россия
Харковщина
Олег Синегубов
Читайте также:
Ігор Шевадзуцький
23 апреля, 2023 воскресенье
Спарринг-партнер Усика нокаутировал непобедимого украинского тяжеловеса
Почаївська лавра
23 апреля, 2023 воскресенье
Назначенный ПЦУ наместник Почаевской лавры рассказал, как следует подготовиться к выселению оттуда Московского патриархата
Сергій Лавров
23 апреля, 2023 воскресенье
Лавров не просто так "десантировался" в Бразилии, – Климкин
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.67
    Покупка 37.67
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 41.05
    Продажа 41.92
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
25 апреля
09:39
Эксклюзив
Спецслужбы Украины обладают достаточным потенциалом, чтобы мощно действовать на территории РФ, - Згурец
09:34
Россияне ударили по музею в Купянске на Харьковщине: 5 человек ранены, по меньшей мере двое под завалами
09:21
Китай планирует совершить пилотируемый полет и высадку астронавтов на Луну до 2030 года
09:20
В Запорожье российская армия нанесла 111 ударов по городам и селам на линии разграничения, есть разрушение
09:17
Эксклюзив
Оккупанты очень осторожно используют технику на Бахмутском направлении, - командир подразделения разведчиков Terra Волохов
08:52
В Пакистане взорвался склад с боеприпасами: 13 погибших и полсотни раненых
08:22
В Волгоградской области разбился вертолет санавации РФ, пилот погиб
08:15
Россия за сутки войны потеряла 690 военных, 12 бронемашин и 2 средства ПВО
08:05
OPINION
Членство в НАТО нам не светит
07:51
За минувшие сутки российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз, 4 человека ранены
07:43
Оккупанты в Крыму провели рейды по поиску партизан
07:43
OPINION
Николай Княжицкий
Офис президента назначил "смотрящих" за ВСУ?
07:30
ЧВК Вагнера
Штаты глубоко обеспокоены действиями группы ЧВК Вагнера в Судане, - Блинкен
07:17
Экономика Южной Кореи приблизилась к рецессии
06:48
Враг сосредоточен на наступлении по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, на Купянском - укрепляет позиции
06:29
Япония
Япония эвакуировала своих граждан из Судана
06:09
Евросоюз и Япония не согласились с планом США о запрете почти всего экспорта в Россию, - FT
05:58
Австралия проведет масштабную реформу вооруженных сил "с учетом современных вызовов и угроз безопасности"
05:41
Джейк Салливан
В Белом доме отреагировали на призывы республиканцев прекратить помощь Украине
05:30
Пригожин конкурирует с другими ЧВК и проводит кампании по их дискредитации, - ISW
05:02
Правительство Испании выделило дополнительные €8 млрд на оборону
04:34
У острова Суматра в Индонезии произошло землетрясение, магнитудой 7,3
04:06
Антониу Гутерреш
Генсек ООН передал Путину письмо с предложениями по зерновому соглашению
03:38
Россия может пойти в наступление, поэтому США усиливают обеспечение ВСУ, - Белый дом
03:10
Госдеп США сообщил о договоренностях о временном прекращении огня в Судане
02:42
Укрзализныця возобновила транзит сельхозпродукции из Украины через территорию Польши
02:14
танк Аbrams M1
В США заявили, что на одних танках Abrams будут учить ВСУ, а другие прибудут на фронт до конца года
01:46
РФ обвинила Украину в атаках на Севастополь и нарушении зернового соглашения
01:19
Шмигаль 27 апреля встретится с Папой Франциском, накануне визита понтифика в Венгрию
00:58
РФ обстреляла приграничье Сумщины и Черниговщины из ствольной артиллерии и минометов
00:54
Мы долго сомневались, сейчас должны пересечь все "красные линии" в военной помощи Украины, - президент Литвы Науседа
00:27
Уничтожены до 22 единиц техники: идет зачистка передовой полосы левого берега Днепра, - Гуменюк
2023, понедельник
24 апреля
23:51
Партизаны в Херсонской области взорвали блокпост россиян, погиб отряд росгвардейцев
22:43
Белый дом о вступлении Украины в НАТО: мы верим в политику открытых дверей и не мешали бы переговорам страны с Альянсом
22:10
Жозеп Боррель
Боррель призвал представителей Китая и Бразилии посетить Украину, прежде чем предлагать перемирие
21:35
Россияне обстреляли Запорожскую область, ранена женщина
21:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Тяжелые бои в Бахмуте и почему Черноморский флот РФ теряет потенциал. Колонка Сергея Згурца
21:28
"Есть решение по восстановлению энергетики после ударов РФ": Зеленский провел совещание по ситуации на Житомирщине
21:00
Обзор
Киев сдерживал удары по Москве, США боятся неудачного контрнаступления ВСУ, посол Китая возмутил Европу. Мировые СМИ об Украине 24 апреля
20:18
Воздушные силы сбили 9 вражеских беспилотников
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV