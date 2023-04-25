Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В течение суток под огнем находились не менее 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кондрашовка, Масютовка и другие.



После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.



В 18:00 под минометным огнем врага находилось в г. Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.



Глава ОВА добавил, что за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.