По меньшей мере 18 населенных пунктов Харьковщины находились под вражеским огнем за минувшие сутки, есть погибшая
В течение 24 апреля российские войска били по Харьковской области. В результате артиллерийских обстрелов в Двуречной погибла женщина
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В течение суток под огнем находились не менее 18 населенных пунктов Харьковщины. В частности, Тополя, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Кондрашовка, Масютовка и другие.
После 11:30 враг бил по пгт Двуречная Купянского района. Во время артиллерийских обстрелов, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.
В 18:00 под минометным огнем врага находилось в г. Волчанск Чугуевского района. Там обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.
Глава ОВА добавил, что за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 87 взрывоопасных предметов.
- Вечером 22 апреля российские террористы обстреляли Харьков ракетами С-300.
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