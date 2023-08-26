По меньшей мере 12 погибших из-за давки на стадионе в Мадагаскаре

Об этом пишет BBC.

На стадионе "Махамасина" проходила церемония открытия Игр островов Индийского океана.

"На входе было много людей", - сказала представительница Красного Креста Анца Мирадо.

Находившийся на стадионе президент Андри Раджоэлина сказал, что это было "трагическое событие", призвав почтить память о погибших минутой молчания.

Также в результате давки пострадали не менее 80 человек.

Сообщается, что стадион "Махамасина", вмещающий почти 41 тысячу мест, был переполнен зрителями.