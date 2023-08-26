По меньшей мере 12 погибших из-за давки на стадионе в Мадагаскаре
В столице Мадагаскара Антананариву состоялась церемония открытия Игр островов Индийского океана. В результате большой толпы у входа на стадион погибли по меньшей мере 12 человек
Об этом пишет BBC.
На стадионе "Махамасина" проходила церемония открытия Игр островов Индийского океана.
"На входе было много людей", - сказала представительница Красного Креста Анца Мирадо.
Находившийся на стадионе президент Андри Раджоэлина сказал, что это было "трагическое событие", призвав почтить память о погибших минутой молчания.
Также в результате давки пострадали не менее 80 человек.
Сообщается, что стадион "Махамасина", вмещающий почти 41 тысячу мест, был переполнен зрителями.
- В 2018 году один человек погиб и еще около 40 получили ранения во время давки на стадионе "Махамасина" перед началом футбольного матча Мадагаскар - Сенегал.
- В 2016 году два человека погибли и около 80 получили ранения в результате взрыва гранаты на том же месте во время празднования национального дня Мадагаскара.
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