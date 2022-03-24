По меньшей мере 12 городов полностью или частично остались без воды, – Денисова

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала в Telegramm.



"Война частично или полностью лишила доступа к питьевой воде жителей Мариуполя, Николаева, Харькова, Ахтырки, Изюма, Макарова, Родов, Васильевки, Орехова, Гуляйполя, Чернигова, Тростянца и многих других населенных пунктов. Только в Донецкой области 200 тысяч человек не имеют доступа к воде", – написала она.



Денисова опасается, что с увеличением масштабов столкновений есть угроза для всей Донецкой области полностью остаться без водоснабжения.



С увеличением масштабов столкновений существует угроза, что в ближайшие недели Донецкая область может быть полностью отключена от водоснабжения.



Как отметила Людмила Денисова, обстрелами стратегических объектов жизнедеятельности страна-оккупант нарушает резолюции Генассамблеи ООН, Совета ООН по правам человека, а также Конвенцию о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство -оккупант обязана посредством всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами, в том числе водой.



"Призываю международное сообщество усилить санкционное давление на РФ, чтобы прекратить военную агрессию против Украины и пытки мирного населения нашего государства", – написала Денисова.

Напомним, Россия пытается перевести войну в частично "затяжную фазу".