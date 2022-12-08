Об этом заявила директор Государственного агентства трудоустройства Латвии Эвита Симсоне, информирует Delfi.

По ее словам, в Латвии украинцы чаще всего работают в сфере обслуживания и производстве.

Симсон также рассказала, что уже сейчас украинцы достаточно активно учат латышский язык – поэтому поправки о том, чтобы в 2024 году украинцы, работающие в Латвии, должны знать латышский, особенно ничего не изменят.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года граждане Украины, работающие в Латвии, будут обязаны посещать уроки латышского языка.

Но в четверг, вопреки вчерашнему решению ответственной парламентской комиссии, большинство депутатов Сейма не поддержало идею обязать украинцев, работающих в Латвии, с 2024 года посещать курсы латышского языка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb