По меньшей мере 10 убитых и двое пленных оккупантов: в Луганской области пограничники и ВСУ отбили атаку врага

Об этом в Фейсбуке сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Еспресо.TV.

"На Луганщине сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ сдержал атаку врага. Пехота противника получила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере десять человек. Двое мужчин из вражеских рядов сдались в плен. Они назвались жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали", - говорится в сообщении. .

Пограничники добавляют, что вместе с другими силами безопасности продолжают удерживать продвижение врага на украинскую землю.

Напомним, украинские военные сбили две вражеские ракеты в Житомирской области.

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