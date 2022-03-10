По меньшей мере 10 убитых и двое пленных оккупантов: в Луганской области пограничники и ВСУ отбили атаку врага
Пленные представились жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали
Об этом в Фейсбуке сообщает Госпогранслужба Украины, информирует Еспресо.TV.
"На Луганщине сводный отряд пограничников и бойцов ВСУ сдержал атаку врага. Пехота противника получила уверенное сопротивление и потеряла по меньшей мере десять человек. Двое мужчин из вражеских рядов сдались в плен. Они назвались жителями временно оккупированной территории Украины, которых принудительно мобилизовали", - говорится в сообщении. .
Пограничники добавляют, что вместе с другими силами безопасности продолжают удерживать продвижение врага на украинскую землю.
- Напомним, украинские военные сбили две вражеские ракеты в Житомирской области.
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