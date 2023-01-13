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По меньшей мере 10 подсанкционных олигархов РФ использовали "золотые визы", чтобы получить вид на жительство в Британии, - Reuters

13 января, 2023 пятница
14:44
Мир Великобритания и Украина

По меньшей мере десять российских олигархов, попавших под санкции после вторжения России в Украину, использовали инвестиционные визы, чтобы получить вид на жительство в Великобритании

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что до февраля прошлого года, чтобы получить "золотую визу", дающую право на жительство в Соединенном Королевстве, нужно было инвестировать в экономику страны два миллиона фунтов стерлингов.

Большинство из этих инвестиций (75%) должны быть в форме государственных облигаций или инвестиций в бизнес, а 25% должны были идти на приобретение активов или на банковский депозит. Также нельзя было проводить за пределами Великобритании более 180 дней в году.

В то же время, инвестировав сразу 5 или 10 миллионов фунтов стерлингов, можно было сократить время ожидания. Правительство впервые поручило пересмотреть визовый режим в 2018 году после отравления бывшего российского двойного агента Сергея Скрипача в Великобритании.

По данным британского правительства, 10 подсанкционных российских олигархов, получивших так называемые золотые визы для инвесторов-миллионеров, могли получить свое состояние из-за коррупции или организованной преступности. Среди них, в частности, 10 олигархов, попавших под санкции Соединенного Королевства из-за российской агрессии в Украине.

"Визы, впервые введенные в 2008 году, были популярны среди состоятельных людей из России, Китая и Ближнего Востока. Российские олигархи и новоиспеченные китайские предприниматели стекались в Лондон на протяжении последних двух десятилетий, покупая все: от роскошных домов до футбольных клубов", - говорится в материале.

При этом правительство Британии было озабочено источником некоторых богатств, особенно после вторжения России в Украину. По его данным, было выдано более 12 тысяч золотых виз, в том числе более 2,5 тысяч россиянам.

  • 30 декабря в The Guardian сообщили, что олигархи РФ потеряли $95 млрд в 2022 году на фоне санкций из-за войны в Украине. Больше всего потерял Роман Абрамович, бывший владелец футбольного клуба "Челси". Его состояние сократилось на 57% до $7,8 млрд в этом году, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

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санкции против России
Великобритания
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