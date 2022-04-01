По меньшей мере $10 млрд: горсовет Мариуполя предварительно оценил минимальную стоимость восстановления города

Об этом сообщил городской совет в Telegram.



Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ



Для этого горсовет создал специальную депутатскую комиссию.



"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от россии не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – отметил мэр Бойченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb