По меньшей мере $10 млрд: горсовет Мариуполя предварительно оценил минимальную стоимость восстановления города
Не менее $10 млрд понадобится для восстановления инфраструктуры Мариуполя
Об этом сообщил городской совет в Telegram.
Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, причиненных агрессией РФ
Для этого горсовет создал специальную депутатскую комиссию.
"Каждое преступление, каждое убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд. Военные преступники должны понести наказание. Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от россии не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", – отметил мэр Бойченко.
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