По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорили "замглавы администрации города Торез"
По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорена "вице-мэр Тореза", которая занималась депортацией украинцев в Сибирь
Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.
Стало известно, что Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну руководительницу оккупационных органов РФ во временно захваченной Донетчине.
Отмечается, что злоумышленницей является "заместитель главы администрации города Торез" (современное украинское название - Чистяково).
На этой "должности" она выполняла задания Москвы по депортации жителей временно оккупированных районов Донбасса в страну-агрессор.
Для этого она организовала в городе перевалочную базу, которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы РФ.
Также добавляется, что среди пунктов назначения были территории Сибири и Дальнего Востока.
По материалам СБУ суд назначил оккупационному "вице-мэру" 15 лет тюрьмы.
"Как установили следователи, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Тогда оккупанты назначили ее "управляющей делами" оккупационной администрации г. Енакиево". Там она организовывала антиукраинские митинги, помогала расквартировывать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению", - говорится в сообщении.
Добавляется, что впоследствии ее "повысили" до "вице-мэра г. Тореза" и поручили отвечать за "социальный блок".
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Отмечается, что фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
- 27 апреля следователи СБУ Львовщины сообщили о подозрении очередному приспешнику врага - жителю Луганщины, добровольно вступившему в ряды "народной милиции ЛНР".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное