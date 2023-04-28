Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорили "замглавы администрации города Торез"

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорили "замглавы администрации города Торез"

28 апреля, 2023 пятница
12:33
Криминал

По материалам СБУ к 15 годам тюрьмы приговорена "вице-мэр Тореза", которая занималась депортацией украинцев в Сибирь

Об этом сообщили в telegram-канале СБУ.

Стало известно, что Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одну руководительницу оккупационных органов РФ во временно захваченной Донетчине.

Отмечается, что злоумышленницей является "заместитель главы администрации города Торез" (современное украинское название - Чистяково).

На этой "должности" она выполняла задания Москвы по депортации жителей временно оккупированных районов Донбасса в страну-агрессор.

Для этого она организовала в городе перевалочную базу, которую использовали для принудительного вывоза жителей Мариуполя и Волновахи в отдаленные регионы РФ.

Также добавляется, что среди пунктов назначения были территории Сибири и Дальнего Востока.

По материалам СБУ суд назначил оккупационному "вице-мэру" 15 лет тюрьмы.

"Как установили следователи, злоумышленница еще в 2016 году присоединилась к рядам террористической организации "ДНР". Тогда оккупанты назначили ее "управляющей делами" оккупационной администрации г. Енакиево". Там она организовывала антиукраинские митинги, помогала расквартировывать боевиков и способствовала их материально-техническому обеспечению", - говорится в сообщении.

Добавляется, что впоследствии ее "повысили" до "вице-мэра г. Тореза" и поручили отвечать за "социальный блок".

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Отмечается, что фигурантка скрывается от правосудия на временно оккупированной части Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению виновной к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Черновицкой области при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

  • 27 апреля следователи СБУ Львовщины сообщили о подозрении очередному приспешнику врага - жителю Луганщины, добровольно вступившему в ряды "народной милиции ЛНР".
СБУ
Война с Россией
коллаборанти
Военные новости
Читайте также:
27 апреля, 2023 четверг
Порошенко за границей нашел еще одну крупную партию техники для ВСУ – готовят контракты
ракета
28 апреля, 2023 пятница
ВСУ уничтожили 21 из 23 российских крылатых ракет, атаковавших Украину ночью
на фото: Київщина
28 апреля, 2023 пятница
В воздушном пространстве Киева ПВО сбила 11 вражеских ракет и два дрона: есть пострадавшие
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.02
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.84
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 апреля
14:19
Обновлено
РФ обстреляла ракетами Украину: в Умани в результате попадания в многоэтажку 16 погибших, cреди них - трое детей, а в Днепре погибла женщина и 2-летний ребенок
14:04
OPINION
В условиях военного времени государство перезапустит программу ипотечного кредитования
14:02
ЕСПЧ
ЕСПЧ обязал РФ выплатить Грузии 129 млн евро за нарушение прав человека в войне 2008 года
13:49
Россияне нанесли авиаудар по Черниговщине: повреждено предприятие
13:46
Папа Римский прибыл в Венгрию, чтобы поговорить с Орбаном об Украине
13:35
Президент поручил Залужному отправлять военкомов из центров комплектаций на фронт, - Резников
13:25
танк Аbrams M1
Украинская армия завершает подготовку к контрнаступлению, но Abrams в нем на этот раз не будет, - Резников
13:21
Уже заступают на боевое дежурство: Украина получила артустановки Caesar от Дании
13:18
В Польше продолжают падать цены на зерно, несмотря на отсутствие поставок из Украины
13:16
"Варварство только укрепляет решимость украинцев". Послы США и Великобритании отреагировали на новые ракетные удары РФ
13:14
Восемь приходов: россияне вечером обстреляли приграничье Черниговщины
13:06
Укренэрго
В Укрэнерго заверили, что ракетная атака россиян не причинила вреда энергосистеме
13:06
Эксклюзив
В ВРП считают, что сроки рассмотрения жалобы против судьи Аблова истекли, он может получить пожизненные выплаты в случае отставки, - юрист Берко
12:55
Предпринимателя с Харьковщины, вывезшего в РФ более тысячи тонн украинского зерна, задержали
12:51
Telegram
"Требует тщательного обсуждения": Ткаченко заявил о необходимости регулирования работы Telegram
12:45
РФ 90 раз за сутки обстреляла Запорожскую область: есть разрушения
12:38
Ракеты, которые сегодня применил враг, не являются сложной целью для систем Patriot, - Воздушные силы ВСУ
12:21
Начали принимать заявки на участие в конкурсе Одесского международного кинофестиваля
12:20
Эксклюзив
Россия пытается втянуть Китай в войну против Украины, - политолог Шлинчак
12:09
ЕС планирует внедрить новые правила авторского права для искусственного интеллекта
12:00
OPINION
Для Байдена важно, чтобы Украина победила
11:49
В Судане объявили перемирие еще на 72 часа
11:44
Эксклюзив
На депортацию украинских детей обратили внимание только тогда, когда цифра вывезенных достигла 700 тысяч, - правозащитница Денисова
11:37
"Это моя боль": певица Даша Суворова откроет в Ирпене мурал родному городу Бахмуту
11:03
Обновлено
Вучич опроверг информацию об ухудшении состояния здоровья
10:50
В Умани определили места отселения пострадавших в результате ракетного удара врага
10:34
Российская армия во время атаки применяла ракеты "Искандер-К", которые сложно выявить, – Игнат
10:30
Курс валют в Украине на 28 апреля: цены на доллар, евро, злотый
10:29
Коллаборанты на юге перепродают зерно украинских фермеров в Россию
10:25
Как стать экспертом, искусство войны и котики в интернете – 5 книг о пути к мастерству
10:25
Эксклюзив
Эффективность ПВО в украинских тылах достигает 80%, - экс-военнослужащий ВСУ Бищук
10:14
В Киев прибыли президенты Чехии и Словакии
10:06
Ученые создали биопринтер из деталей Lego, который может вырастить человеческую кожу
10:01
OPINION
Ракетная атака России: будем готовы
09:49
В Украине в результате военных действий РФ количество погибших детей возросло до 471, ранены 952
09:38
Апелляционный суд США отклонил предложение возобновить антимонопольный иск против Facebook
09:38
Зеленский о ночной ракетной атаке: каждое зло против Украины приближает государство-террориста к провалу и наказанию
09:33
Эксклюзив
Удар по Николаеву был нанесен с временно оккупированных территорий комплексами "Искандер-К", - Згурец
08:49
Эксклюзив
Военные объекты и энергетическая инфраструктура Украины – приоритетные цели для РФ, - Игнат
08:43
Флаг Литвы
Литва собирается потратить свыше €3,1 млрд на пополнение военных запасов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV