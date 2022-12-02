Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование эксправохранителей Луганщины. Мужчины предали украинскую присягу и начали сотрудничество с оккупантами.

"Три экс-правоохранителя после захвата оккупантами Старобельского района Луганской области заняли должности в "Новопсковском РОВД МВД ЛНР". Двое из них подыскивали кандидатов на службу в так называемом "МВД ЛНР" среди местных жителей, окончивших высшие учебные заведения МВД Украины", - сообщает ГБР.

В настоящее время в прошлом работники правоохранительных органов Украины обвиняются в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Статьей предусмотрено пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в государственной измене экс-работнице правоохранительных органов Купянска, которая во время оккупации возглавила подконтрольную россиянам "полицию".

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