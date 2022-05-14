По Мариуполю зарегистрировано уже 850 военных преступлений России, - мэр Бойченко

Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает "Укринформ" .

"Есть уголовные производства. В одном Мариуполе официально зафиксировано уже 850 военных преступлений", - сказал Бойченко.

Одним из наиболее известных военных преступлений россиян мэр назвал бомбардировку авиацией драматического театра, где скрывались мирные жители с детьми.

"Сейчас подтверждается, что там, возможно, погибли 600 человек, женщин и детей, которых похоронили заживо в бетоне двумя авиационными бомбами", - сказал Бойченко.

Также среди российских военных преступлений мэр назвал обстрел оккупантами городской больницы №1.

"Первую больницу, отказавшуюся от депортации, где врачи вместе с пациентами отказались выезжать в направлении "ДНР", на следующий день расстреляли артиллерией, сожгли новые современные отделения травматологии и хирургии. Там раненые мариупольцы сгорели заживо", - сказал Бойченко.

Бойченко также напомнил о других военных преступлениях россиян в Мариуполе - бомбардировке роддома, расстреле очереди людей, стоявших за водой, уничтожении продуктовых складов, городского автобусного парка и т. д.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что во временно оккупированном Мариуполе почти 170 тыс. жителей страдают от голода.

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