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По линии от Марьинки до Бахмута россияне постоянно делают попытки наступления, - офицер ВСУ

11 октября, 2022 вторник
16:39
война с Россией

По всей линии от условного Бахмута до Марьинки идет активная фаза боевых действий - пока существенных успехов ни у одной из сторон нет

Об этом в эфире Еспресо сказал офицер ВСУ Валерий Прозапас.

"По всей линии от условного Бахмута до Марьинки идет активная фаза боевых действий, потому что враг постоянно предпринимает попытки наступательных действий, пытаясь найти слабые места в порядках ВСУ. Пока существенных успехов у них нет, ВСУ также на этом направлении не продвигаются", - отметил он.

Военный добавил, что много лет в этом городе эшелонированная оборона у россиян, поэтому у войны есть все признаки позиционной.

"Прилегающие неоккупированные территории подвергаются вражеским обстрелам – здесь для людей ничего нового в отсутствии воды, отопления, света нет. Все соответствующие службы делают все, чтобы все наладить, но бывает, что по нескольку дней или недель люди сидят без воды и света", - подытожил Прозапас.

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военные силы Украины
Марьинка
Бахмут
Военные новости
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