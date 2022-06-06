По ленд-лизу не будут давать много дешевого оружия, скорее это будут локальные поставки дорого вооружения, - военный эксперт Киричевский
Эксперт Defence Express Иван Киричевский уверен, что предоставление оружия от партнеров по системе ленд-лиза усилит украинскую армию в качественном, а не количественном смысле
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Не следует ожидать, что нам будут поставлять много массового дешевого вооружения. Скорее всего, это будут единичные, локальные поставки дорогого оружия", - сказал он.
Киричевский добавил, что по ленд-лизу Украина может получить боевые самолеты или зенитно-ракетные комплексы Patriot. В любом случае это вооружение будет иметь качественное, а не количественное преимущество.
"Возможно, те же боевые самолеты, потому что вопрос пересадки наших ВСУ на такие истребители как F-16 или F-15, он уже перезрел. Или, возможно, будут те же зенитно-ракетные комплексы Patriot, производство которых надо оплатить. Даже в официальных источниках, в которых говорят о ленд-лизе есть ремарка о том, что те деньги, 40 млрд долл., выделяются в том числе на вооружение, которое нужно еще изготовить. это будет давать нам не количественное преимущество, а именно качественное. То есть, это вооружение будет стоять на отдельных участках и перекрывать важные секторы нашего фронта, будет усиливать нашу защиту от российских крылатых ракет", - подчеркнул эксперт.
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Украина продолжает убеждать США предоставить дальнобойные реактивные системы залпового огня. Предоставление ВСУ дальнобойных реактивных систем залпового огня нужно Украине не для обстрелов российских городов, а для сохранения жизни украинских военных
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