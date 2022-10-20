По легендарной франшизе Silent Hill анонсировали 4 новых игры и фильм
Ночью, 20 октября, игровая студия Konami провела презентацию, во время которой анонсировала 4 новых игры и фильм по легендарной франшизе Silent Hill
Об этом сообщает IGN .
Первым анонсированным проектом стал ремейк Silent Hill 2. Игра будет консольным эксклюзивом для PS5, а позже выйдет на ПК. В игре будет новый геймплей, звуковой дизайн и музыка. Также в проекте появится поддержка звука 3D и будут убраны экраны загрузки.
Ремейком занимается Вloober team, а музыку напишет композитор Акира Ямаока, занимавшийся музыкальным сопровождением прошлых игр.
Следующей анонсировали Silent Hill f, действия которой будут происходить в Японии 1960-х и показали тизер Silent Hill Townfall, детали обоих проектов пока неизвестны.
Интереснейшим анонсом стал интерактивный проект по мотивам вселенной Silent Hill, в котором игроки сами будут решать, как будет развиваться сюжет. Релиз запланирован на 2023 год, и авторы заявляют, что это будет "совершенно новый опыт". Детали проекта Konami раскроют позже.
Также был анонсирован гордость-фильм "Возвращение в Silent Hill". Режиссером стал Кристоф Ган, снявший первую часть фильма в 2006, съемки второй части начнут в феврале 2023 года.
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