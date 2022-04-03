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По лагерю украинских беженцев в Словакии бродил медведь

3 апреля, 2022 воскресенье
09:55
беженцы из Украины

Вблизи города Липтовский Микулаш, где расположен лагерь для беженцев, военные увидели на снегу следы медведя

Об этом сообщает News.cz.

Для безопасности вызвали оперативную группу, установившую фотоловушки в этом районе.

По словам Майкла Харинга, прибывшего в состав оперативной группы, медведь мог быть на разведке, на марше после пробуждения от спячки или он мог просто случайно пройти через это место.

Специалисты отмечают, что лагерь является привлекательным местом для медведей, потому что их привлекает запах еды и мусора.

"Уже во время строительства лагеря беженцев мы приняли организационные и технические меры, чтобы не допустить зверей на эту территорию", - говорит спикер Вооруженных сил Словацкой Республики Штефан Земанович.

  • Напомним, правительство Словакии приняло закон "Lex Ukraine", который стремится облегчить жизнь украинских беженцев.
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