Об этом сообщил Виталий Кличко у себя в telegram-канале.

"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновыми и дизельными генераторами.

Читайте также: В Украине создадут на 100% государственную энергетическую компанию

"Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.

"45 подземных станции метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

На станциях подземки будут доступны: интернет-связь; электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты); питьевая вода; санитарные узлы.

Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.

29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие которого может возникнуть полный блэкаут.

Минэнерго сообщало об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.

1 декабря стало известно, что киевские энергетики будут переключать на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, если это невозможно – их будут выключать вручную.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb