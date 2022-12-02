По Киеву будут курсировать бесплатные автобусы, а метро приостановит движение в случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ударов РФ
В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд будет бесплатным
Об этом сообщил Виталий Кличко у себя в telegram-канале.
"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновыми и дизельными генераторами.
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"Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.
"45 подземных станции метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.
На станциях подземки будут доступны: интернет-связь; электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты); питьевая вода; санитарные узлы.
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