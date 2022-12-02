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По Киеву будут курсировать бесплатные автобусы, а метро приостановит движение в случае полного отсутствия электроснабжения в результате новых ударов РФ

2 декабря, 2022 пятница
19:20
Экономика Свет

В случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице, на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд будет бесплатным

Об этом сообщил Виталий Кличко у себя в telegram-канале.

"Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и автоматическими источниками энергии. В частности, бензиновыми и дизельными генераторами.

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"Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса для подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что движение поездов метрополитена в случае чрезвычайной ситуации и отсутствия энергоснабжения будет приостановлено.

"45 подземных станции метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги. Вход на станции будет бесплатным, но нужно иметь при себе документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

На станциях подземки будут доступны: интернет-связь; электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и прочие гаджеты); питьевая вода; санитарные узлы.

  • Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины: избивали по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре. По данным Генштаба ВСУ, захватчики выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных дронов "Ланцет". В результате массированного удара по всей Украине начались перебои с электроснабжением и водоснабжением.
  • 29 ноября директор по исследованиям аналитического центра DiXi Роман Ницович утверждал в эфире Еспресо: россияне не смогут нанести масштабный ущерб украинской энергосистеме, вследствие которого может возникнуть полный блэкаут.
  • Минэнерго сообщало об улучшении ситуации с энергосистемой, однако для уменьшения продолжительности отключений нужно, чтобы не было новых обстрелов инфраструктуры.
  • 1 декабря стало известно, что киевские энергетики будут переключать на другую линию дома, находящиеся в одной сети с критической инфраструктурой, если это невозможно – их будут выключать вручную.

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Виталий Кличко
Киевщина
война с Россией
блэкаут
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2022, пятница
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