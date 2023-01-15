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По Киеву били новыми ракетами в новый российский ЗРК С-400, - Згурец

15 января, 2023 воскресенье
23:58
война с Россией

Россияне использовали для удара по столице Украины новую ракету в новый российский ЗРК С-400. При работе по наземным целям она имеет дальность около 230 км

Об этом говорится в колонке Сергея Згурца со ссылкой на данные Defence Express.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, для атаки по столице с Севера россияне применили ЗРК С-300 или С-400.

Агентство Defence Express получило фото обломков попавших по Киеву ракет, хотя было несколько прилетов: и по объектам в столице, и по населенным пунктам вблизи Киева, в частности, по Макарову и Копылову. Аналитики нашли на этих обломках индекс, обозначавший ракету 48Н6ДМ.

Это новая ракета к новому российскому ЗРК С-400. При работе по наземным целям она имеет дальность около 230 км. Вес боевой части – 180 кг.

Известно, что у ракеты несколько тысяч обломков определенной одинаковой уникальной формы. Они дают заключить, что эти новые ракеты 48Н6ДМ были применены по столице уже во второй раз. Ранее такие же обломки обнаружили в зоне уничтоженного частного здания на Протасовом Яру и в разрушенной гостинице за дворцом "Украина" во время ракетных атак по Киеву 31 декабря.

Вероятно, такие удары проводили с территории Беларуси, в том числе с аэродрома Зябровка в 30 км от границы с Украиной, однако Генштаб пока обтекательно говорит, что удары по Киеву нанесли с Севера. С дальностью 230 км их можно производить и с приграничья Брянской области.

  • 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы . Сообщалось о гибели одного человека, еще 21 человек получил ранения. В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.
  • В субботу, 14 января, россияне снова нанесли ракетный удар по Киеву, зафиксированы попадания по нескольким адресам в Голосеевском и Днепровском районах, в области повреждено 18 частных домов. Заместитель главы Офисе президента Кирилла Тимошенко отметил, что россияне совершили ракетную атаку на объекты критической инфраструктуры.

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