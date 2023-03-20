По какому пути пойдет судебная реформа в Украине
Высший совет правосудия имеет три варианта действий
Мы уже не раз писали, что сейчас в Украине около 2500 судейских вакансий, а будет около 3000. Это примерно половина всех судей в Украине.
При сильной и независимой ВККС, которая проводит судейские конкурсы, на эти должности придут новые, компетентные и добродетельные судьи. Это дает высокий шанс того, что система изменится практически до неузнаваемости.
Сейчас в финале конкурса в ВККС очень хорошая выборка из 32 финалистов. А значит мы в метре от определяющего успеха в судебной реформе, за которую боремся уже почти 10 лет. И вой на болотах судебной мафии о том, как "все плохо", это хорошо подтверждает.
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Сейчас в финале конкурса в ВККС очень хорошая выборка из 32 финалистов. А значит мы в метре от определяющего успеха в судебной реформе, за которую боремся уже почти 10 лет. И вой на болотах судебной мафии о том, как "все плохо", это хорошо подтверждает
Мы также не раз писали, что главной лакмусовой бумажкой для того удалась ли реформа ВРП будет то, как она назначит новую ВККС.
И здесь есть три сценария.
Первый – "саботаж".
ВСП может выйти и сказать: Конкурсная комиссия не там поставила запятую, а потому это все незаконно и мы отказываемся назначать новую ВККС.
Или назначить к ней 5 или менее судей, что сделает ее состав неполномочным, что в принципе сродни.
В такое я не верю, потому что это явный срыв евроинтеграции и врага.
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Второй – "тихий саботаж".
Назначение слабой/подконтрольной/не настроенной на смену ВККС.
ВСП будет долго сопротивляться, но утвердит какое-то положение об отборе судьи, которое, впрочем, не гарантирует оптимального выбора. ВККС назначается не явно уродской, но слабой (это все еще возможно), и на 3000 вакансий назначает не лучших, а снова кумовьев/братьев/сватов и вообще кого попало.
Если бы я хотел не явно, но максимально эффективно подыграть судебной мафии и саботировать судебную реформу, я бы именно так и делал.
При этом прямо подыграть России ВСП может и не хотеть, но именно так фактически и получится.
Со всех сторон членам ВСП сейчас рассказывают, какой конкурс не такой, и как это допустить, чтобы новая ВККС была полностью независимой. Но выполнить ее нужно, потому что интеграция в ЕС и успех страны на дороге не валяются.
Третий – "максимальное содействие".
ВСП не ведется на провокации, утверждает прозрачные и честные правила отбора и определяет 16 сильных членов ВККС, ориентированных на изменения и способных их воплощать.
Судебная реформа удается, а с ней евроинтеграция и дальнейшее развитие страны.
Это непростая задача, потому что со всех сторон членам ВСП сейчас рассказывают, какой конкурс не такой, и как это допустить, чтобы новая ВККС была полностью независимой.
Но выполнить ее нужно, потому что интеграция в ЕС и успех страны на дороге не валяются. Особенно в тех условиях, в которых мы сейчас.
Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.
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