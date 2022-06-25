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По какому праву Россия требует инспекции украинских кораблей? Блинкен высказался о морской блокаде Украины

25 июня, 2022 суббота
00:31
Экономика

Госсекретарь США считает, что требования России о проверках каждого корабля, выходящего из украинских портов, "безумны"

Об этом сообщает CNN.

"По какому право, по какой логике Россия настаивает на проверке суверенных украинских кораблей, выходящих из украинских портов в другие страны? Это лишено смысла", – заявил он, отвечая на вопросы журналистов во время конференции по продовольственной безопасности в Берлине.

По мнению государственного секретаря США, заявления Москвы о необходимости проверки украинских кораблей "создают потенциальный риск нападения российских кораблей на Одессу".

"Поэтому украинцы должны быть уверены, что, делая во что бы то ни стало для выхода своих кораблей из порта, Россия не воспользуется этим и не позволит зайти российским кораблям для нападения на Одессу", — подчеркнул Блинкен.

Он также выразил поддержку работе ООН, которая пытается найти решение о разблокировании портов и вывозе украинского продовольствия.

"ООН и его генеральный секретарь очень настойчиво работают для того, чтобы достичь определенного решения, которое позволит создать путь для украинских кораблей из Одессы, а значит продовольствие и зерно. Мы очень поддерживаем эти усилия", — сказал госсекретарь.

  • 24 июня в Минагрополитики сообщили, что с февраля Украина смогла экспортировать только 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут элеваторов.
  • При условии российской блокады портов в Черном море Украина будет экспортировать зерно через Польшу и Румынию.
  • А 13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.
  • 15 июня, заместитель министра АПК заявил, что Украина продолжает работать над разблокировкой портов, но имеет и "план Б".
  • В этот же день президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". В то же время, он заявил, что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует еще удвоить объем.

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