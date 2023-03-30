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По итогам четвертой волны соцопросов "Зеркало России", 62% россиян не хотят новой волны мобилизации, - ИКАР

30 мартa, 2023 четверг
18:22
война с Россией

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель ИКАР (Институт конфликтологии и анализа России) отметил, что за последний месяц заметно возросла доля опрошенных россиян, имеющих близких и знакомых погибших на войне – с 38% в феврале до 44%

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Руководитель ИКАР прокомментировал динамику изменений ежемесячного социологического исследования в рамках мониторинга российского общества под названием "Зеркало России". С 6 по 19 марта 2023 года была проведена четвертая волна исследования по общероссийской выборке. Методика опроса – CATI (Computer Assisted Telephone Interview), а именно телефонный опрос по интерактивной структурированной анкете с помощью специального программного обеспечения для социологических опросов. Всего опрошено 1600 респондентов.

"В первую очередь надо вспомнить предыдущие волны этого опроса и динамику ответов на вопросы: Есть ли среди ваших близких, знакомых те, кто был мобилизован и погиб во время "СВО" в Украине (с февраля 2022 года)? Если цифра мобилизованных фактически не изменилась за последний месяц, то доля погибших на этой войне постоянно растет.За последний месяц заметно возросла доля респондентов, имеющих среди близких и знакомых погибших на войне - с 38% в феврале до 44%.

ІКАР соцдослідження
Доля респондентов, имеющих среди близких и знакомых мобилизованных с февраля 2022 года фактически не изменилась за последний месяц и составляет 68%.



По новым данным опроса, 62% респондентов не поддерживают возможность второй массовой волны частичной мобилизации и не хотели бы ее повторения", - отметил руководитель ИКАР.

ІКАР соцдослідження

Александр Шульга добавил, что респонденты хотели, чтобы это все закончилось, потому что есть четкие перспективы быть мобилизованными.

"При том, что большинство из опрошенных не верят, что все цели "СВО" удалось достичь. Однако они готовы, чтобы Россия закончила эту войну как можно скорее.

ІКАР соцдослідження

Увеличилась доля людей, желающих видеть какие-то временные рамки в окончании войны, а еще лучше, чтобы эти временные рамки не превышали нескольких месяцев, максимум полгода. Когда проводили опрос месяц назад к годовщине полномасштабного вторжения, нужно ли было начинать эту войну, то большинство положительно отвечало из-за влияния официальной пропаганды. Однако когда мы спрашивали о собственном опыте и восприятии респондента, то здесь мы видели диссонанс. Кстати, по новым данным у четверти россиян есть кого-то, кто уехал от мобилизации, потому что в России до сих пор не могут четко посчитать, сколько людей уехало после начала первой волны частичной мобилизации.

ІКАР соцопитування

То есть у каждого четвертого россиянина (24%) есть близкие или знакомые, которые выехали из РФ из-за мобилизации", - рассказал Шульга.

Общество
Россия
мобилизация
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